PAT – FESTIVAL ECONOMIA TRENTO 2023 * “IL FUTURO DEL FUTURO“: « PRESENTAZIONE STAMPA, CON FUGATTI – TAMBURINI – ROSSINI – SILVESTRI – IANESELLI – DEFLORIAN (15/11 – 12.30)

17.50 - venerdì 11 novembre 2022

Festival dell’Economia di Trento: proiettati verso la 18^ edizione. Conferenza stampa il 15 novembre alle 12.30 in Sala Belli a Trento e in diretta Facebook. Sta già lavorando a pieno ritmo la macchina organizzativa del Festival dell’Economia di Trento per preparare la sua diciottesima edizione.

Martedì 15 novembre alle ore 12.30 a Trento, nella Sala Belli del palazzo della Provincia, è convocata una conferenza stampa che vedrà la partecipazione del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, l’Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli e il Rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian.

Sarà l’occasione per presentare il “Manifesto” del Festival dell’Economia e lanciare la nuova edizione, in programma a Trento dal 25 al 28 maggio 2023 e dedicata al tema “Il Futuro del Futuro. Le sfide di un mondo nuovo”. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook del Festival e della Provincia autonoma di Trento e sul sito del Sole 24 Ore.

Il Festival dell’Economia di Trento è organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, tramite Trentino Marketing, e dal Gruppo 24 ORE in collaborazione con l’Università di Trento e il Comune di Trento.