FERRARI (PD) * LAVORO: « IL TEMA DELLA SICUREZZA È DIRITTO INALIENABILE, LA GIUNTA PAT AUMENTI GLI INVESTIMENTI NELLA PREVENZIONE »

Il gravissimo incidente accaduto in un’azienda metallurgica ledrense in queste ore pone, ancora una volta, al centro dell’attenzione il delicato tema della sicurezza sul posto di lavoro che è un diritto inalienabile e che va tutelato come tale in ogni sede e circostanza.

Nell’esprimere una sincera vicinanza ai feriti ed alle loro famiglie, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino ribadisce di aver più volte evidenziato, anche con propri atti politici recenti, la strategicità e l’urgenza di porre mano ad un progetto innovativo afferente i nodi della sicurezza sul lavoro e nel lavoro, potenziando i percorsi di prevenzione, formazione ed i controlli sul rispetto dei protocolli e posto che risulta un bilancio troppo grave il numero di sette morti e oltre quattromila infortuni nei soli primi sei mesi di quest’anno sul nostro territorio.

Nella consapevolezza che non esiste un “rischio zero” il P.D. del Trentino esorta la Giunta provinciale ad aumentare gli investimenti provinciali nella prevenzione, nella formazione e nei controlli ispettivi.

*

Sara Ferrari

La Presidente del Gruppo cons. P.D. del Trentino