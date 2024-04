COMUNE DI TRENTO * PERLUSTRAZIONE: « DIECI CARABINIERI IN CONGEDO A PRESIDIO DELLE PIAZZE PORTELA – DANTE – S. MARIA MAGGIORE – DUOMO »

13.23 - mercoledì 3 aprile 2024

Dieci carabinieri in congedo a presidio di alcune piazze della città L’attività è svolta a titolo volontario tre giorni a settimana. Dieci carabinieri in congedo a presidio di alcune piazze della città.

Da circa un mese dieci carabinieri in congedo danno supporto in modo volontario alle forze dell’ordine in quattro piazze della città segnalando le eventuali situazioni di criticità. Tre giorni a settimana – lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19 e martedì dalle 17.30 alle 20.30 – dieci ex-carabinieri dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc), suddivisi in turni di pattuglia con due elementi, svolgono attività di osservazione e segnalazione. Riportano alle forze dell’ordine le situazioni di disordine urbano o pericolo riscontrate nel corso della loro attività di perlustrazione e sono anche a disposizione per dare informazioni ai passanti. Le zone interessate dal loro intervento sono: piazza Portela, piazza Dante, piazza S. Maria Maggiore e piazza Duomo.