FDI – ROMA * CAMPAGNA TESSERAMENTO 2024: ARIANNA MELONI, “AL VIA DAL 30/4, SEMPRE PIÙ ITALIANI VOGLIONO SCRIVERE UNA PAGINA STORIA CON GIORGIA”

18.41 - lunedì 29 aprile 2024

Prenderà il via domani, martedì 30 aprile, il nuovo tesseramento di Fratelli d’Italia per l’anno 2024. Lo comunica una nota del partito di via della Scrofa, che spiega: “A poche ore dall’annuncio del presidente Giorgia Meloni di correre alle elezioni Europee di giugno, parte ufficialmente la nuova campagna adesioni dal titolo ‘Orgoglio Italiano, cresce sempre di più’.

L’immagine scelta, fondo blu con a fianco il simbolo di Fdi, è un bambino che guarda davanti a sé mentre tra le mani stringe un Tricolore che avvolge le sue spalle. “Abbiamo pensato di rappresentare in modo semplice e immediato la nostra visione”, sottolinea Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia. “Il bimbo – prosegue – da un lato ci indica la direzione, la prospettiva di un futuro ancora tutto da scrivere ma al quale tendere, sempre e comunque, con purezza di cuore e idee.

La bandiera che stringe, con le mani rivolte verso l’alto, simboleggia l’identità che ci rappresenta, che vogliamo difendere e che al contempo ci sorregge, ci dà la spinta lungo tutto il nostro percorso di crescita”, conclude Moi. “Semplicemente – dichiara Arianna Meloni, responsabile del dipartimento adesioni e della segreteria politica di Fratelli d’Italia – vogliamo risvegliare l’orgoglio di essere italiani e far germogliare in ciascuno la fierezza di sentirsi parte integrante nella costruzione di questo progetto.

La straordinaria partecipazione alla conferenza programmatica di Pescara è l’ennesima dimostrazione che tantissimi italiani vogliono scrivere questa pagina di storia con Giorgia e con Fratelli d’Italia, una comunità umana e politica in forte crescita, animata da militanti, volontari e dirigenti che non risparmiano mai le proprie energie e guidato da una donna che, come ribadito anche a Pescara, è e sarà sempre mossa da un unico scopo: la difesa e la promozione dell’interesse della Nazione”.