LAURA SCALFI * SOLIDARIETÀ: « NON ESISTE POLITICA AUTENTICA SE NON NEL CONIUGARE LE NECESSITÀ DELL’”ULTIMO”, ANCHE SE NON È PORTATORE DI VOTI »

14.22 - sabato 31 dicembre 2022

La fine di un anno è spesso dedicata a rivivere i momenti belli e significativi o ai buoni propositi per l’anno che verrà, spesso traditi perché fatti più per chi legge che per noi stessi. Io non penso alle cose fatte, tendo a pensare ai progetti iniziati da portare a termine con la consapevolezza che inevitabilmente, come è sempre stato, se ne apriranno altri. Penso alle persone vere con cui passo dopo passo e non solo nell’ultimo anno, abbiamo costruito qualcosa di utile non a dissetare l’ego personale ma per migliorare la vita delle persone. Le ho viste crescere in numero e consapevolezza del loro potenziale.

Penso ai pericoli di veder distrutti per, ignoranza, ipocrisia, opportunismo politico, ideologie distorte, corporativismi ed interessi personali quanto di buono è stato fatto. Ma il 2023 mi e ci troverà, come sempre, instancabili, pieni di passione, creatività, rispettosi delle persone e delle regole ma coraggiosi nelle proposte e nelle soluzioni, perché anche il “bisogno di uno”, di quello “più sfigato”, di quello da molti considerato “diverso” perché non catalogabile o considerato “feccia” da molti benpensanti che pur avendone la possibilità si dimenticano ogni giorno di dare attuazione all’art 3 della nostra costituzione.

Perché non esiste Politica autentica se non è in grado di coniugare i grandi progetti ai bisogni dell’”ultimo”, anche se questo non è portatore di pacchetti di voti. Non esiste Politica autentica che pensa che si debba essere neutri rispetto al comma 2 dell’ art. 3 della costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»?

Non esiste politica autentica se si pensa che il pieno sviluppo della persona umana possa avvenire senza la tutela dei suoi diritti personali e civili, senza il diritto ad una scuola di qualità, senza il diritto alla salute, senza il diritto ad un lavoro da svolgersi con dignità.

Ci saremo tutti e di + anche nel 2023. Buon anno che verrà!

*

Laura Scalfi

Rovereto (Trento)