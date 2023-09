LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: ROBERTO OBERBURGER, « LA MIA CANDIDATURA, PER PORTARE IN CONSIGLIO PIÙ ATTENZIONE ALLA DISABILITÀ »

13.38 - sabato 16 settembre 2023

STAMPA LISTA FUGATTI PRESIDENTE PROVINCIALI, IN CAMPO OBERBRUGER: “IN LISTA PER PORTARE IN CONSIGLIO PIÙ ATTENZIONE ALLA DISABILITÀ”.

Roberto Oberburger, residente a Roverè della Luna da sempre, sarà in campo alle prossime provinciali con la Lista Fugatti Presidente. Da vent’anni si occupa di antincendio presso l’azienda famigliare Adigestintori. Ha due figli: Michele, ragazzo autistico di vent’anni, e Alice di 17 anni. Per alcuni anni è presidente di un’associazione che si occupa di bambini e ragazzi con autismo. È eletto nel consiglio provinciale del Cip (Comitato italiano paralimpico) perché crede fortemente che lo sport sia il miglior mezzo di inclusione sociale. I suoi hobby sono la moto da trial che pratica assieme ai miei figli e l’equitazione: “Portare in Consiglio una particolare sensibilità per la disabilità sarebbe estremamente utile per l’ulteriore avanzamento civile del nostro Trentino”, dichiara.

“La grande esperienza di Roberto nel mondo della disabilità – afferma dal canto suo Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente – è per noi un contributo particolarmente prezioso che intendiamo valorizzare al massimo”.