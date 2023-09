SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FASSA: “ RECUPERATO ALPINISTA FERITO ALLO SPIGOLO MAESTRO (GUGLIA RIFUGIO – GRUPPO CATINACCIO) “

12.43 - sabato 16 settembre 2023

Intervento lungo la via Lo Spigolo Maestro alla Guglia del Rifugio (gruppo del Catinaccio, Val di Fassa)

Un alpinista di Cavalese del 1957 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere caduto lungo il primo tiro della via Lo Spigolo Maestro alla Guglia del Rifugio (gruppo del Catinaccio, Val di Fassa). L’uomo stava scalando da primo di cordata quando ha perso l’appiglio ed è precipitato per circa 8 metri, finendo a un metro dalla base della parete e perdendo inizialmente conoscenza.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.15 dal suo compagno di cordata che, in attesa dei soccorsi, lo ha calato fino alla base della parete.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato poco lontano il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e l’equipe sanitaria. L’infortunato, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato stabilizzato e imbarellato, mentre l’elicottero trasportava in quota un operatore della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino per dare supporto nelle operazioni di recupero.

La barella è stata quindi calata per circa 40 metri in modo da raggiungere un posto più comodo che permettesse all’elicottero di verricellare l’infortunato a bordo più agevolmente. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.