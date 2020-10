COLDIRETTI * 74ª MOSTRA DELL’AGRICOLTURA: « SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE DUE GIORNI DEDICATI AL MONDO CONTADINO, APPUNTAMENTO A TRENTO EXPO (ORE 8.30/19.00) »

Alla 74ª Mostra dell’Agricoltura in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre a Trento sarà presente anche Coldiretti Trento, la principale organizzazione agricola della provincia.

Alla Mostra dell’Agricoltura Coldiretti sarà presente con tutte le sue componenti: Campagna Amica, Coldiretti Giovani Impresa, Coldiretti Donne Impresa e l’associazione Pensionati Coldiretti.

Verrà allestita una mostra di attrezzi agricoli antichi che verranno utilizzati per raccontare la realtà del mondo rurale.

Ci saranno attività per i più piccoli che, divertendosi, impareranno cose interessanti sulla corretta alimentazione, la biodiversità, il ciclo dell’acqua, e molto altro.

Verranno proposti gadget divertenti e colorati, un piccolo omaggio da assaporare e del materiale informativo sulle tante attività che Coldiretti Trento porta avanti in sinergia con le varie realtà agricole del territorio.

Un’occasione importante per conoscere questa realtà che da sempre tutela le aziende agricole e si batte per lo sviluppo e la salvaguardia del mondo agricolo.

La Mostra si svolgerà presso il polo espositivo di Trento Expo in Via Briamasco.

Due giorni dedicati al mondo contadino, all’agricoltura, all’allevamento e al giardinaggio. In programma dalle ore 8.30 alle ore 19.00, è organizzata dall’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.