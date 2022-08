RETE 4 * “ QUARTA REPUBBLICA “: « MATTEO RENZI E MATTEO SALVINI SARANNO OSPITI DI NICOLA PORRO (29/8) »

12.46 - domenica 28 agosto 2022

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini saranno ospiti di Nicola Porro domani, lunedì 29 agosto, su Retequattro in prima serata nella prima puntata della nuova stagione di “Quarta Repubblica”, che parte una settimana prima del previsto per informare i telespettatori su programmi e candidati in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre.

Tra i temi in primo piano, l’emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei prezzi.

Nel corso della serata ci si soffermerà sulla vicenda del video della lite tra esponenti del PD laziale che ha portato alle dimissioni di Albino Ruberti da capo di gabinetto del sindaco di Roma, con un’intervista a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane rosse, e all’ex NAR Massimo Carminati del maxiprocesso al Mondo di Mezzo.

Spazio, poi, alle polemiche sulla vita privata della premier finlandese Sanna Marin, dopo la diffusione delle immagini in cui ballava scatenata a una festa.

Verranno, inoltre, mandati in onda i risultati degli ultimi sondaggi di Tecnè sulle intenzioni di voto, oltre a un approfondimento sulle cause dell’astensionismo.

Tra gli ospiti della serata: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il magistrato Alfonso Sabella e l’economista Antonio Rizzo.

Domani tornano anche i commenti in diretta di Gene Gnocchi.