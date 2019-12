APSS TRENTINO * NOMINE: « ROBERTO TEZZELE È IL NUOVO DIRETTORE DELL’UNITà OPERATIVA DI IGIENE E SANITà PUBBLICA VETERINARIA »

Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon ha nominato Roberto Tezzele alla guida dell’Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di prevenzione. Il professionista è stato scelto in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale e alle competenze organizzative e gestionali maturate, gli hanno valso il giudizio di ottimo nella graduatoria di merito. L’incarico avrà durata quinquennale a partire dal 1° gennaio 2020.

Roberto Tezzele è nato a Trento il 24 ottobre 1964. Si è laureato in medicina veterinaria all’Università degli studi di Parma dove, nel 1999 si è specializzato in clinica bovina e nel 2001 in diritto e legislazione veterinaria.

Il professionista lavora da quasi diciassette anni in Apss come specialista in sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e dal 2018 è titolare della struttura semplice «Territorio Comunità di valle: Valle dell’Adige, Valle dei Laghi e Paganella». Da sette anni svolge attività didattica per l’Università di Verona nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.