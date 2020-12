CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: « MANOVRA DI BILANCIO, FINITI GLI ODG / VIA ALLA VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE COLLEGATA »

Manovra di bilancio, finiti gli odg. Via alla votazione degli articoli della legge collegata.

Odg 24 Alessio Manica (Pd) Condividere il piano di Ripresa e Resilienza. Approvato.

L’odg, approvato all’unanimità, punta a permettere al Consiglio di partecipare alla definizione degli investimenti del Recovery Plan che dovranno caratterizzare il Trentino dei prossimi anni. Quindi, si chiede che venga condiviso con il Consiglio l’elenco dei 32 progetti presentato dalla Giunta al Governo. Parere favorevole della Giunta.

Odg 46 Ferrari: concorsi per assumere e stabilizzare il personale della Provincia. Approvato.

Approvato all’unanimità l’odg, che, ha detto Sara Ferrari, è nato dallo stupore di fronte alla scelta del governo provinciale di reclutare personale provinciale attraverso le agenzie interinali per i prossimi tre anni, e che impegna la Giunta a ricorrere ai contratti interinali solo se non ci sono alternative dando comunque avvio alle procedute concorsuali; 2. a ricorrere alle graduatorie in essere ed eventualmente a bandire un apposito concorso per coprire le esigenze occasionali di lavoratori a tempo determinato; 3. a prorogare, ove non sia possibile fare altrimenti, le convenzioni in essere per l’appalto di servizi della pubblica amministrazione; 4. a bandire in tempi stretti bandi pubblici per la stabilizzazione del personale precario dei musei.

Odg. 47 Ferrari: istituzione della Consulta per il rilancio del Trentino. Ritirato.

La consigliera ha ritirato l’odg per permettere di trovare una riformulazione in accordo con la Giunta. Per questo verrà aggiunto un punto all’ordine del giorno di questa sessione di bilancio del Consiglio.

Dopo una pausa per permettere un confronto tra Giunta e minoranza il Consiglio continua con la votazione del ddl 74, la legge collegata.