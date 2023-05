PAT * FESTIVAL ECONOMIA 2023: « LA SEGRETARIA DEL PARTITO DEMOCRATICO ELLY SCHLEIN OSPITE DELLA KERMESSE, A TRENTO IL 25 MAGGIO »

12.46 - lunedì 15 maggio 2023

Dal 25 al 28 maggio la 18^ edizione dedicata al tema “IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo” La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parteciperà al Festival dell’Economia giovedì 25 maggio alle ore 10.45, presso il Teatro Sociale di Trento, intervistata dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini sul tema “Le nostre idee in economia”. La politica economica e la geopolitica rappresentano due dei filoni attraverso cui verrà declinato il tema della 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo”, organizzata dal 25 al 28 maggio 2023 dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. A dare il loro contributo da questo punto di vista saranno economisti, politologi, storici, manager, imprenditori, oltre che leader politici.

Sul fronte della politica economica uno degli appuntamenti da non perdere sarà quello di sabato 27 maggio sul destino del patto di stabilità e la politica di bilancio che vedrà gli interventi di Marco Buti, Istituto universitario europeo, Veronica De Romanis, Università Luiss Guido Carli, Marcello Messori, Università LUISS Guido Carli, Lucrezia Reichlin, London Business School, Giovanni Tria, Ex Ministro dell’Economia e Finanza e Professore Onorario di Economia, Università di Roma Tor Vergata.

Non può mancare il focus sul Pnrr: diversi gli appuntamenti in programma, tra cui il panel di venerdì 26 maggio su ostacoli, protagonisti e opportunità del Piano di resilienza a cui interverranno Federica Brancaccio, presidente ANCE, Dario Scannapieco, amministratore delegato CDP, Marco Leonardi, Università Statale di Milano, e Marco Venturelli, segretario generale Confcooperative.

A riflettere su fattibilità, prospettive e contraddizioni del regionalismo differenziato sarà invece il Presidente emerito della Corte costituzionale Franco Gallo domenica 28 maggio.

Sul fronte della geopolitica sarà affrontato sotto diversi punti di vista il tema del futuro dell’Europa. Il primo giorno due i politologi d’eccezione in campo: Sergio Fabbrini dell’Università Luiss Guido Carli interverrà sul ruolo dell’Europa nel nuovo ordine mondiale, mentre Roberto D’Alimonte dell’Università Luiss Guido Carli discuterà di “Democrazie sotto stress: diseguaglianze, identità e populismi” tra gli altri con Massimo Egidi (Università Luiss G. Carli) e Saskia Sassen (Columbia University). Da non perdere, lo stesso giorno, il commissario per gli affari economici e monetari della Commissione europea, Paolo Gentiloni, che parlerà della via europea alla crescita sostenibile; Sir Alex Younger, capo del servizio segreto di intelligence britannico MI6 dal 2014 al 2020, che analizzerà le minacce del nuovo mondo tra pandemia, guerra, crisi energetica e climatica, cybersicurezza; e il panel su “Gli aiuti di stato americani alle imprese e la reazione europea” introdotto da Emma Marcegaglia a cui interverranno il politologo della Johns Hopkins University Daniel S. Hamilton e l’economista Maria Demertzis, vicedirettore di Bruegel.

Venerdì 26 maggio sarà la volta del dialogo tra Marco Buti dell’Istituto universitario europeo con il senatore a vita Mario Monti sul tema “Dal sovranismo nazionale alla sovranità europea”, dell’intervento dell’ex Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio sulle conseguenze economiche dell’euro e del dialogo di Romano Prodi con il vicepresidente esecutivo ISPI Paolo Magri.

Nel fine settimana da segnalare sabato 27 maggio il dialogo tra il Presidente della Consob Paolo Savona e l’economista Marina Brogi sull’euromoneta che non basta e, domenica 28 maggio, l’intervento sul destino dell’Europa del Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera Giulio Tremonti.

Tra gli imprenditori, Antonio D’Amato parlerà dell’Europa di oggi e l’Europa che vogliamo, mentre Marco Tronchetti Provera analizzerà il delicato ruolo dell’Europa tra Stati Uniti e Cina.

E a proposito di Cina due presenze d’eccezione al Festival dell’Economia di Trento 2023: due giovani leve della Scuola del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dell’Accademia nazionale di governance, Xion Jie e Yuan Hui, dialogheranno con l’ex ministro Giovanni Tria il 25 maggio sui temi della governance nell’economia e nella finanza di Pechino.

Continua nel frattempo il roadshow del Festival dell’Economia di Trento negli atenei italiani. Dopo la presentazione di settimana scorsa presso la Bologna Business School e quelle tenutesi ad aprile presso il CUOA Business School di Vicenza, in collegamento con il Politecnico di Torino e l’Università di Siena, e presso il dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, avranno luogo nei prossimi giorni due nuove tappe: domani, martedì 16 maggio, alla Liuc di Castellanza e lunedì 22 maggio al Politecnico di Milano con un focus sulle imprese di fronte alla complessità attuale.

I rettori delle due università saranno poi tra i protagonisti del Festival a Trento. Il rettore della LIUC Federico Visconti interverrà nel panel “La scuola italiana oggi e domani” di sabato 27 maggio alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme all’economista Daniele Checchi e alla sovrintendente scolastica della Provincia Autonoma di Trento Viviana Sbardella.

Lo stesso giorno ma alle ore 19.15, la rettrice del Politecnico Donatella Sciuto interverrà invece nel panel “Lezioni di Futuro” con Mario Nava, Direttore Generale della DG REFORM Commissione europea, ed Enrico Giovannini, Università di Roma “Tor Vergata”.

