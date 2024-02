RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * « UN VIAGGIO A TARVISIO, IN FRIULI VENEZIA (17/2 – 14.00) »

11.48 - venerdì 16 febbraio 2024

Un viaggio a Tarvisio, in Friuli Venezia. Lo percorrono Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani nel prossimo appuntamento con “Linea Bianca”, in onda sabato 17 febbraio alle 14.00 su Rai 1. Prima tappa, quota 2.753 metri sul livello del mare: in cima al Montasio, la più alta vetta del Giulie Occidentali, con Ennio Rizzotti ed Arrigo della Mea, guide alpine. Si prosegue per le acque cristalline, i giochi di colore e le passerelle di legno del tarvisiano, scendendo lungo una fenditura della roccia dove scorre un impetuoso torrente, alla scoperta dell’Orrido dello Slizza, luogo molto amato anche da chi vive in zona.

Obiettivo, inoltre, su “Scuola e sport allenano alla vita”, un interessante progetto formativo che integra alla perfezione studio e pratica sportiva, nella foresta di Tarvisio, con gli studenti del Liceo sportivo “Bachmann”.

Si parla anche della produzione del formaggio Montasio, in un caratteristico caseificio ad Ugovizza. Il formaggio è prodotto con il latte delle vacche di razza pezzata dall’elevato contenuto di proteine. La lavorazione culmina con la stagionatura delle forme nelle grotte, anche per 30 mesi. Si pedala poi con le fat bike sui sentieri della Val Saisera, l’unione dei tre confini. E con Jure Preschern, rifugista, si assaporano prelibate ricette della tradizione slava, austriaca e italiana.

E ancora, al confine con la Slovenia, si contempla la selvaggia bellezza dei laghi di Fusine, tra i luoghi più freddi d’Italia e uno degli angoli più caratteristici della montagna del Friuli Venezia Giulia: due specchi d’acqua limpida alla base di un catino di montagne imponenti, meravigliosi come smeraldi. Infine, in Valcanale, un percorso avventuroso coinvolge Lino, che deve superare “dure” prove per trovare il simbolo alla confluenza dei tre confini, il Santuario del Monte Lussari.