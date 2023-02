RAI * ASCOLTI TV IERI SERA LUNEDÌ 6 FEBBRAIO: « MISTERY-DRAMA “BLACK OUT – VITE SOSPESE” HA OTTENUTO IL 22,9 % DI SHARE PARI A 3 MILIONI 802 MILA SPETTATORI »

11.32 - martedì 7 febbraio 2023

Ascolti tv di lunedì 6 febbraio. Mancano poche ore ormai all’inizio del Festival di Sanremo ma già eri sera, lunedì 6 febbraio, “Prima Festival” con il green carpet degli artisti, è stato un grande successo. Sono stati 4 milioni e 747 mila con il 20,8 di share, gli spettatori sintonizzati su Rai1 per seguire il programma della fascia access prime time, con 51.3 mila interazioni social. A seguire, “Soliti ignoti” è stato visto poi, da 5 milioni 684 mila.

Molto bene anche la prima serata di Rai1, che con il mistery-drama “Black Out – Vite Sospese”, che ha ottenuto il 22,9 % di share pari a 3 milioni 802 mila spettatori. Nel prime time di Rai 2 “Boss in incognito”, con Max Giusti, è stato visto da 1 milione 409 mila spettatori e il 7,7% di share. Su Rai 3 le inchieste di “Presa diretta” hanno attirato 1 milione 345 mila spettatori pari al 6,7% di share. Nella seconda serata di Rai1, gli aggiornamenti in diretta del Tg1 sul sisma in Turchia, sono stati seguiti da 1 milione 208 mila e il 13,7 di share.

Nel preserale “L’Eredità” su Rai 1 conferma la solidità del suo pubblico registrando il 26,5% di share pari a 4 milioni e 898milaspettatori e nell’access prime time bene anche “I soliti ignoti il ritorno” con il 21,8% di share e 4 milioni 966 mila. Su Rai2 nella Tg2 Post ottiene il 3,9% (886 mila). Su Rai 3, nella stessa fascia “Blob” è stato visto da 1 milione e 79 mila persone (5%) seguito poi da “Caro marziano” di Pif che ha attirato 1 milione e 227mila spettatori (5,5%).

Sempre sulla terza rete “Il cavallo e la torre” con Marco Damilano ha raggiunto il 7,7% di share pari a 1 milione e 636mila spettatori e a seguire la soap “Un posto al sole” si conferma un appuntamento fisso per tanti telespettatori con il 7,5% pari a 1 milione e 727 mila.

Nel day time di Rai 1, in evidenza “Unomattina” con 932 mila spettatori e il 17,5 di share; “Storie Italiane” con il 18,4% di share pari a 972 mila spettatori ; “E’ sempre mezzogiorno!” con 1 milione 720 mila spettatori e il 15,5% di share. Buono anche il risultato di “Oggi è un altro giorno” con il 16,6% di share e 1 milione 918 mila spettatori e la soap romantico storica “Il Paradiso delle signore” con il 19% e 1 milione 921mila spettatori. Sempre positivo il risultato della “La vita in diretta” che è stata vista da 2 milioni 527 mila spettatori con il 19,9% di share.

Su Rai 2 “Viva Rai 2!” di Fiorello non si smentisce e si assicura il 15,8% di share e 805mila spettatori. Nella seconda parte della mattinata “I fatti vostri” si assicura il 9,5% di share e 1 milione 9 mila spettatori. Nel pomeriggio “Ore 14” ha raccolto 750 mila spettatori con il 5,9% di share e “Bellamà” 569mila spettatori e il 5,6%.

Nel day time di Rai 3, da segnalare “Agorà” con 424 mila spettatori e il 7,8 % di share e “Quante Storie con 772 mila spettatori e il 6 %. Nel pomeriggio, ottimi gli ascolti per “Geo” con l’12,5% di share e 1 milione 593 mila spettatori.

Complessivamente le reti Rai vincono la prima serata il 40,40% di share e 8 milioni 918 mila spettatori, l’intera giornata con il 40% di share e 3 milioni 793 mila spettatori, mentre in seconda serata registrano il 35% di share pari a 3 milioni 617 mila spettatori.