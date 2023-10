ROBERTO SOJ ( EX PRESIDENTE TRENTINO DIGITALE) * «ASSOLTO IN APPELLO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE »

14.46 - martedì 17 ottobre 2023

Gentile direttore,

le scrivo da ex presidente di Trentino digitale, assolto in appello perché il fatto non sussiste.

A luglio del 2020, il nuovo presidente di Trentino digitale che stava attuando la trasformazione dell’azienda industriale dell’azienda, viene raggiunto dalla condanna a 3 anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta e peculato per fatti di accaduti durante il periodo in cui era amministratore delegato del gruppo Kgs ed amministratore del ramo Aipa importante società di riscossione tributi in Italia.

Durante quel periodo di ristrutturazione del gruppo Kgs, durato appena 5 mesi, mise in liquidazione l’intero gruppo industriale. Pur gia’ archiviato o derubricato dai reati di bancarotta fraudolenta in altri tribunali d’Italia sedi delle società liquidate del gruppo Kgs, viene condannato a Milano a 3 anni ed 8 mesi con l’interdizione dai pubblici uffici.

Dovette dimettersi immediatamente da ogni incarico pubblico quindi anche dalla presidenza di Trentino digitale dove era stato voluto dalla giunta Fugarti. Fu cosi che inizio’ un calvario personale e professionale per Roberto Soj che è durato fino a ieri con la sentenza in Appello proclamata che lo assolve perché il fatto non sussiste per quanto riguarda i reati di peculato e perché il fatto non costituisce reato in merito alla bancarotta.

*

Roberto Soj