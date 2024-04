KATIA ROSSATO * DISABILITÀ: « BASTA PRENDERE IN GIRO CHI VIVE IL DRAMMA QUOTIDIANO, SI DIANO RISPOSTE CONCRETE »

13.15 - martedì 23 aprile 2024

Gentile direttore Franceschi,

Rossella, una ragazza di 26 anni colpita qualche anno fa da una malattia che la rese tetraplegica, una ragazza che ha tutto il diritto di VIVERE nel migliore dei modi e che chiede assieme alla sua famiglia di essere ascoltata e se possibile aiutata. Ciò che NON chiede però, è di essere presa in giro.

Il primo aiuto che ha chiesto, il più importante per una persona nel suo stato per poter vivere in serenità, è una casa adatta alle sue esigenze, a quella che purtroppo è diventata la sua normalità di vita. Quello che davvero non comprendo è perché non si possano dire chiaramente le cose come stanno, qualora non fosse possibile soddisfare il suo bisogno. Perché continuare a logorarla, con quelle che paiono a tutti gli effetti delle continue prese in giro?

Le necessità di una persona che vive in sedia a rotelle sono molte e una cosa è certa, non si tratta di capricci!

Il percorso di vita di una persona disabile è in costante salita e pieno di sofferenze, anche per i familiari che la circondano e che vivono le stesse difficoltà quotidiane, seppur da un’altra prospettiva. Nessuno di noi è immune da certe situazioni che possono capitarti quando meno te lo aspetti, anche quando la vita fino a quel momento ti ha sempre sorriso. Quest’ultimo punto dovrebbe essere sempre tenuto a mente ed essere fonte di ispirazione per chi certe cose può deciderle, per chi certe situazioni può risolverle, per chi certi dolori può alleviarli.

Personalmente non tollero più le false promesse o le interpretazioni di certe situazioni in modo soggettivo.

Se servirà, ribadirò all’infinito il mio pensiero. La disabilità può colpire chiunque di noi, quindi cerchiamo di non prendere in giro chi vive un dramma quotidiano ma di dare risposte concrete.

BASTA….BASTA!

*

Katia Rossato

ex Consigliere Provinciale