ASSESSORE PAT SPINELLI * PRIMO MAGGIO: « WELFARE E QUALITÀ DEL LAVORO, DUE LEVE IMPORTANTISSIME »

In tal senso credo occorra investire con forza per garantire – in ogni settore e ambito lavorativo, anche in quello stagionale – un lavoro sempre più di qualità, fatto di condizioni ambientali ed orari adeguati, strumenti di welfare che premino il merito e aiutino a conciliare vita lavorativa e privata, formazione continua, ma anche la produttività.

Ritengo quindi il welfare e la qualità del lavoro due leve importantissime su cui il mondo del lavoro dovrà sempre più far forza se vorrà stare al passo della società in cui vive e da cui è messo costantemente alla prova.

Sarà un lavoro complesso, che dovrà necessariamente vedere la compartecipazione e la collaborazione di pubblico e privato, il dialogo tra diversi attori del territorio, la messa in campo di strumenti e soluzioni di diversa natura, ma anche su questo fronte sono certo che il Trentino – per competenze e potenzialità – saprà essere un laboratorio di buone pratiche.

Allo stesso modo dobbiamo individuare strumenti efficaci per stimolare l’ingresso dei giovani e delle donne nel circuito lavorativo. Qualche giorno fa ero alla presentazione di un rapporto sulla produttività del Trentino realizzato da OCSE, argomento affrontato dalla Provincia per la prima volta in maniera decisa ed approfondita grazia alla collaborazione di più istituzioni. Ebbene, proprio il basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l’elevato numero di “neet” – giovani fino ai 29 anni di età che non studiano e non lavorano – sono due dei fattori che frenano la produttività delle nostre imprese e più in generale la crescita della nostra economia.

Anche su questi temi il Trentino, forte di un eccellente sistema di formazione e dei tanti percorsi che Agenzia del Lavoro può offrire nell’immediato e organizzare nel prossimo futuro, sono certo abbia le carte in regola per avviare un percorso vincente, che sappia includere queste fasce della popolazione, colmare il gap esistente e avvicinarsi ai livelli dei territori economicamente più performanti d’Europa.

Si tratta di un percorso complesso, di medio e lungo termine, per la realizzazione del quale occorrono però scelte coraggiose, per certi versi nuove, orientate alla costruzione di un nuovo modello occupazionale, di un nuovo patto tra lavoratori e imprese che sappia valorizzare la persona e garantire un “buon lavoro”, in cui ognuno possa sentirsi gratificato, sicuro e appagato.

Felice primo maggio a tutti.