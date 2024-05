DEMATTÈ (FDI) * TRENTO – VIOLENZA CENTRO STORICO: «IANESELLI SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ, CERTIFICATA DALLA LEVATA DI SCUDI DA PARTE DELLA SUA MAGGIORANZA»

10.58 - martedì 21 maggio 2024

Egregio Direttore Franceschi,

da quattro anni ormai sono in Consiglio Comunale e tanto mi è bastato per comprendere appieno ogni sfaccettatura del carattere del Sindaco della nostra città. Un Primo Cittadino che nonostante ostenti sicurezza nei suoi precoci tour elettorali sul territorio, appare innegabilmente sempre più in difficoltà. Difficoltà certificata appieno dalla recente levata di scudi da parte della sua maggioranza, soprattutto a seguito degli episodi di violenza in centro storico degli ultimi giorni. Mai era avvenuto prima, mai a fronte dei nostri più che giustificati attacchi politici per una conclamata mancanza di capacità amministrativa e gestionale di determinate situazioni, aveva avuto bisogno del supporto morale a mezzo stampa dei suoi Consiglieri. Un primo segnale tangibile di cedimento? Sicuramente!

Ianeselli si sta trovando a fare i conti con il suo smisurato ego e la sua smania di protagonismo. Ma sicurezza e degrado non saranno gli unici temi a travolgerlo politicamente, perché la spinosa questione di un Bypass Ferroviario incagliato tra burocrazia e le già note incognite di carattere sanitario legate alle aree di Trento Nord, piuttosto che una visione distorta e staliniana della mobilità cittadina con annesse ciclabili e sanzioni per infrazioni al codice della strada come se piovesse, sono in agguato assieme a numerose altre questioni che hanno generato un malumore diffuso e una palpabile insofferenza verso la sua persona. Sfuggente in Consiglio Comunale alle nostre interrogazioni sui problemi della città, spesso affida le risposte agli Assessori o al Vicesindaco anche quando nella convocazione ufficiale viene indicato come relatore, così come sfuggente, ma questo già da inizio consiliatura, alle responsabilità che un Sindaco riceve assieme al proprio mandato e a cui non dovrebbe mai sottrarsi.

Tanti cittadini ogni giorno mi chiedono quando si tornerà a votare, quanto manca a nuove elezioni. La cosa singolare è che me lo chiedono anche persone che hanno sempre votato il centrosinistra e che ora si dichiarano pentiti di aver accordato la propria fiducia a Ianeselli, persone che dichiarano apertamente di rimpiangere Andreatta. Allora avanti a dispensare sorrisi nel tuo tour elettorale Franco, perché lo dicono anche degli studi scientifici che sorridere fa bene e allunga la vita….. ma i sorrisi non cancellano i malumori dei cittadini e soprattutto non garantiscono un secondo mandato da Sindaco!

*

Daniele Demattè

Consigliere Comunale di Trento – Fratelli d’Italia A.N.