RAI 3 – “ ELISIR ” * « LUNEDÌ 25 GENNAIO, IL MAL DI TESTA E LA CAMPAGNA #MIVACCINOPERCHÉ »

“Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi lunedì 25 gennaio alle 11 su Rai3 parlerà di un disturbo molto comune nella popolazione, sia maschile che femminile: il mal di testa. Cosa comporta? Quali le cause? E soprattutto come si può curare? Risponderà alle domande il professor Piero Barbanti, neurologo al San Raffaele Pisana, Roma. Avere una flora intestinale in salute è sintomo di benessere. Esistono degli integratori che possono aiutare in questa missione? Se ne discuterà con il professor Roberto Penagini, gastroenterologo all’Università degli studi di Milano.

Per lo spazio ‘nutrizione’, si parlerà di un legume ricco di proprietà: i fagioli. In studio Luca Piretta, nutrizionista al Campus biomedico di Roma. Infine, continua #mivaccinoperché che vuole dare un sostegno alla campagna vaccinale contro il Covid 19. Medici, volti di Rai3 e altri personaggi, in un breve video, spiegheranno il motivo