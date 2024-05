TRIBUNALE MINORI – TRENTO * SCOMPARSA GIAN CRISTOFORO TURRI: SPADARO, «UNA DELLE PERSONE PIÙ BELLE, FU GRANDISSIMO GIUDICE»

17.35 - martedì 14 maggio 2024

Gentile direttore Franceschi,

Gian Cristoforo Turri ci ha lasciato stanotte, spegnendosi a Trento. Una delle persone più belle che abbia conosciuto e un grandissimo giudice minorile. Precursore di orientamenti giurisprudenziali che oramai sono stati acquisiti e che proponeva dall’alto della sua visione lungimirante e solidaristica.

Un giudice che ha contribuito straordinariamente a creare quel laboratorio giurisprudenziale costituito da quasi un secolo di attività giurisdizionale minorile.

Un giudice che ti fa sentire privilegiato nel constatare che apparteniamo ad una magistratura specializzata che ha innalzato il livello di tutela dei minori e ha quindi svolto una funzione sociale così alta!

Grazie Gianni per tutto ciò che hai fatto per la giustizia minorile in Italia.

*

Giuseppe Spadaro

Presidente Tribunale per i Minorenni – Trento