MEDIASET – “ MIO FRATELLO, MIA SORELLA “ * 25 NOVEMBRE 2022, « ALLA MORTE DEL PADRE TESLA E NIK SI RITROVANO A DOVER CONVIVERE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

08.48 - sabato 26 novembre 2022

ITALIA, 2020 | Alla morte del padre, Tesla e suo fratello Nik si ritrovano, per un singolare patto successorio, a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, pur non essendosi più visti da più di vent’anni. Nik, infatti, era fuggito in centro America senza un’apparente ragione, tranne la passione per il mare e il kitesurf. Nella casa vivono anche i figli di Tesla, il fragile Sebastiano e Carolina; Tesla vorrebbe nascondere a Nik la malattia del figlio, mentre Carolina approfitta dell’arrivo dello zio per andarsene di casa.

LINK VIDEO