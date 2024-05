ON. AMBROSI (FRATELLI D’ITALIA) * ELEZIONI EUROPEE: «QUELL’ “OCCASIONE TRENTINA” DA NON SPRECARE»

08.45 - lunedì 13 maggio 2024

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Tutti i voti sono rispettabili: sempre. E certamente ancor più in periodi come l’attuale, caratterizzati da un elevatissimo astensionismo, potremmo anche dire che ogni voto costituisce una ricchezza per la democrazia delle nostre comunità. Tuttavia, con analoga sincerità, la storia elettorale recente del Trentino in relazione alle elezioni europee ci dimostra che purtroppo non sempre tutti i voti sono “utili”.

Da 30 anni, ossia dall’elezione di Giacomo Santini al Parlamento europeo allora nelle fila di Forza Italia – e a parte i due “subentri” dello stesso Santini nel 2001 e del compianto esponente leghista Enzo Erminio Boso nel 2008 entrambi a legislatura già avviata – al Trentino non riesce più l’impresa di eleggere un proprio rappresentante in pianta stabile per 5 anni a Bruxelles.

A causa – certamente – delle ristrette dimensioni territoriali e demografiche di fronte alla vastità del Collegio del Nord Est. Ma a mio avviso anche a causa di quella che considero una eccessiva “dispersione” del voto da parte del corpo elettorale.

Oggi, per la prima volta da allora, il Trentino ha dopo 30 anni la storica occasione di ritentare l’impresa di Santini grazie alla grande forza elettorale di Fratelli d’Italia che – tutti i sondaggi alla mano – farà probabilmente il pieno di voti – e di seggi – nel nostro Nord Est. La premier Giorgia Meloni mi ha voluta in campo alle elezioni europee proprio per questo: per tentare di dare finalmente al Trentino un’opportunità. Così come Santini aveva origini bolognesi che lo hanno indubitabilmente aiutato nell’impresa elettorale, la sottoscritta ha origini venete e anche questo elemento potrebbe risultare alla prova delle urne un valore aggiunto in termini di consensi e di possibilità di riuscita.

Ed eccoci dunque qui all’occasione, alla storica “occasione trentina” che la nostra Provincia autonoma – tutta – ha davanti, un’occasione davvero da non perdere o almeno da tentare di cogliere al massimo delle nostre forze: fare finalmente sistema puntando sul partito più forte e sulla relativa unica candidatura locale che ha reali possibilità di riuscita. E farlo per il bene della nostra terra, formidabile esempio di sviluppo e solidarietà che il resto d’Italia – e non solo d’Italia – ci invidia.

Ma domando e mi domando: se il nostro modello trentino, la nostra economia, il nostro esempio di cooperazione e di solidarietà, la nostra stessa amministrazione provinciale presieduta da Maurizio Fugatti con alla vicepresidenza Francesca Gerosa potesse giovarsi – oltre al buonissimo lavoro che già stanno svolgendo – dell’interlocuzione di un rappresentante trentino in Europa, fino a dove potremmo riuscire ad arrivare? La risposta è evidente a tutte le persone di buona fede e buona volontà: lontano, ancora più lontano. Un europarlamentare eletto a Bruxelles sarebbe peraltro anche per il mondo delle imprese un formidabile passo avanti in termini di rapporti e di opportunità. L’unico partito in grado di farcela – Fratelli d’Italia – mi ha indicato come candidata proprio per tentare di raggiungere tale ambizioso ma adesso finalmente possibile obiettivo.

Combatterò per questa occasione a testa alta, senza paura.

Mi rivolgo e faccio appello anzitutto alle nostre elettrici e ai nostri elettori, perché la mia identità politica è e deve restare chiara. Mi rivolgo anche alle elettrici e agli elettori degli altri partiti di centrodestra: se convergerete su di me contribuendo a eleggere una trentina a Bruxelles prometto che rappresenterò tutti, con lealtà e serietà. Ed è un discorso che mi sento di rivolgere in generale a tutta la popolazione, al di là degli steccati e delle legittime e naturali diversità di opinione.

Non disperdete il vostro voto, pensate al territorio: scegliete un voto utile.

Fratelli d’Italia c’è, così come io – assai più modestamente – ci sono. Per tornare a rappresentare finalmente in Europa il Trentino, che poi vuol dire la vita di ciascuna e di ciascuno di noi.

On Alessia Ambrosi (FdI)