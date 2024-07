ANGELI (LISTA FUGATTI) * CONSIGLIO PAT – PROPOSTE ODG: «DALL’AULA “OK” PER RIQUALIFICAZIONE “COMENIUS” / SISTEMAZIONE SP 131 MONTEVACCINO / SISTEMA FOGNARIO A PERGOLESE»

05.01 - venerdì 26 luglio 2024

Gentile direttore Franceschi,

esprimo grande soddisfazione per quanto avvenuto ieri in Consiglio provinciale di Trento, ove è stata approvata all’unanimità una mia proposta di ordine del giorno collegata all’assestamento di bilancio riguardante l’Istituto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” di Trento, scuola aperta e dinamica che ogni anno forma circa 900 studenti. Finalmente, dopo anni di battaglie in Consiglio comunale a Trento – ove sono stati approvati diversi miei atti di indirizzo sul tema –, anche la Provincia di Trento si è impegnata a considerare nelle prossime manovre di bilancio la situazione dell’Istituto Comenius, plesso scolastico risalente agli anni 80 che costituisce una eccellenza didattica nel territorio del Comune di Trento.

Tutta l’aula ha riconosciuto che gli spazi messi a disposizione dell’Istituto abbisognano di una urgente opera di riqualificazione e di ristrutturazione, dal momento che il tempo e l’usura hanno ormai compromesso la piena funzionalità dell’edificio: ora tocca al Comune di Trento tenere fede a quanto promesso e farsi carico della problematica, collaborando lealmente con la Provincia di Trento per dare finalmente agli studenti e al personale della scuola una struttura all’altezza dell’offerta didattica.

Ringrazio la Giunta Provinciale ed i colleghi consiglieri per aver supportato ed accolto la mia iniziativa.

///

Esprimo anche grande soddisfazione per l’approvazione della mia proposta di ordine del giorno collegata all’assestamento di bilancio relativa alla situazione della SP 131, strada che connette l’abitato di Montevaccino con la città di Trento e che, a causa della usura e delle intemperie, oggi deve essere riqualificata. Detto impegno rappresenta l’ennesima dimostrazione di vicinanza e di interesse del Governo provinciale e della maggioranza alle necessità delle piccole frazioni del Trentino. Ringrazio la Giunta Provinciale ed i colleghi di maggioranza per aver riscontrato positivamente la mia iniziativa.

///

Infine la mia particolare soddisfazione per l’approvazione della mia proposta di ordine del giorno collegata all’assestamento di bilancio relativa all’abitato di Pergolese, frazione del Comune di Madruzzo che ad oggi è sprovvista di un sistema fognario, giacché alla data odierna gli scarichi delle abitazioni vengono ancora convogliati nelle fosse settiche dei singoli edifici, con conseguenti disagi e costi a carico dei residenti. È evidente che tale situazione, oltre a ripercuotersi sul valore degli immobili e, in generale, sulla vivibilità della frazione, pone seri interrogativi anche in punto di sostenibilità ambientale, obiettivo riconosciuto come prioritario anche dalle istituzioni europee.

Sono pertanto davvero soddisfatta che la Provincia si sia impegnata a considerare nelle prossime manovre di bilancio i fabbisogni emergenti nel settore delle reti relative ad acquedotti e fognature per la frazione di Pergolese, dimostrando ancora una volta la sensibilità della Giunta e della maggioranza rispetto al tema della tutela ambientale e, non di meno, dei servizi ai cittadini. Ora tocca al Comune di Madruzzo interloquire con la Provincia e richiedere il relativo finanziamento, presentando un progetto che sia all’altezza delle necessità e delle aspettative degli abitanti di Pergolese.

Ringrazio la Giunta provinciale e i colleghi di maggioranza per aver supportato la mia iniziativa, rammaricandomi tuttavia per il voto di astensione espresso da tutti i consiglieri di minoranza.

*

Eleonora Angeli

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Lista Fugatti)