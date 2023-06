PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * BONUS BOLLETTE: « EROGATI 15 MILIONI DI EURO, PER 30 MILA CITTADINI »

09.52 - martedì 6 giugno 2023

Oltre 30.000 cittadini hanno ricevuto il bonus bollette negli ultimi mesi. “Questa agevolazione diretta e immediata è stata un sostegno importante”, afferma l’assessora Deeg.

Con il bonus bollette, la Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto famiglie e single con un pagamento una tantum per aiutarli a far fronte all’aumento dei costi energetici e abitativi. Fino alla fine di maggio era possibile presentare la domanda online o tramite uno patronato. Un totale di 31.777 richiedenti ha approfittato di questa opportunità; al 31 maggio erano stati erogati 15,4 milioni di euro a 30.854 richiedenti.

923 domande sono ancora in fase di elaborazione. Oltre a questo bonus una tantum di 500 euro per famiglia, circa 32.000 famiglie hanno ricevuto un bonus di 600 euro attraverso l’assegno provinciale per i figli nell’autunno 2022 (vedi il comunicato dell’Ufficio stampa). Complessivamente, la Provincia di Bolzano ha erogato 34,7 milioni di euro in fondi diretti nell’ambito del pacchetto di aiuti.

Waltraud Deeg, assessora provinciale agli Affari sociali, sottolinea a questo proposito: “I pagamenti una tantum non sono una panacea contro l’aumento generalizzato dei prezzi. Tuttavia, era importante rendere disponibile una forma di sostegno economico nel modo più rapido e diretto possibile. Questo obiettivo è stato raggiunto con il bonus bollette”. Deeg ringrazia tutto il personale coinvolto nei patronati, i centri di assistenza fiscale e l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Allo stesso tempo, è ora necessario lavorare insieme per attuare misure che garantiscano un reddito buono e affidabile.

*

Foto Alex Perz/Unsplash