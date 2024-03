PAT * OPERA UNIVERSITARIA: « APPROVATE LE BORSE DI STUDIO PER CORSI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA CHIRURGIA, DOMANDE DAL 18/3 AL 15/4 »

10.56 - sabato 16 marzo 2024

Domande aperte dal 18 marzo al 15 aprile 2024 sul sito di Opera Universitaria. Approvate le borse di studio per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie e in Medicina e Chirurgia.

È stato approvato il bando per il conferimento della borsa di studio a studentesse e studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni sanitarie e al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2023/2024.

Le domande dovranno essere compilate ed inviate attraverso il sito di Opera Universitaria a partire dal 18 marzo e fino al 15 aprile 2024.

Per partecipare è necessario essere residenti in provincia di Trento dal momento dell’iscrizione al primo anno del corso universitario frequentato e possedere i requisiti indicati nel bando di Concorso.

La condizione economica sarà individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell’anno 2024 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente): il valore limite dell’ISEE per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari a 36.000 euro, quello dell’ISPE è pari a 60.000 euro.

Per tutti i dettagli il bando completo è disponibile nella sezione dedicata del sito di www.operauni.tn.it: www.operauni.tn.it

In allegato il bando.