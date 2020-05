TRENTINO SVILUPPO * FASE 2: « AL VIA “ LINK: CONNESSI CON IL FUTURO-IDEE PER RIPARTIRE ”, PER AIUTARE IMPRESE E PROFESSIONISTI A TROVARE NUOVI STIMOLI »

Al via “LINK – Connessi con il futuro. Idee per ripartire”, nuova serie di interviste web. Il format di Trentino Sviluppo raccoglie spunti da testimoni autorevoli per aiutare imprese e professionisti a trovare nuovi stimoli per ripartire dopo la pandemia Covid-19.

Tre consigli per ripartire. Tre idee, tre suggestioni che non possono mancare nel bagaglio di imprenditori ed imprese nei prossimi mesi. Li ha chiesti Trentino Sviluppo ad un gruppo di esperti e testimoni autorevoli, raccogliendoli in un nuovo format agile, ideato per il web, dal titolo “LINK – Connessi con il futuro. Idee per ripartire”. Da Angelo Lorenzetti, allenatore della Trentino Volley, a Paolo Iabichino, figura di riferimento del marketing creativo, passando per Lelio Alfonso, già direttore generale alla Presidenza del Consiglio per la comunicazione istituzionale e Alessandro Garofalo, creativo ed innovatore. Un modo per dare voce a chi, per ruolo ed esperienza, può contribuire a dare ad imprese, lavoratori e professionisti nuovi spunti per rimettersi in gioco in modo innovativo.

Una puntata a settimana e una videointervista con economisti, sociologi, antropologi, formatori, esperti di organizzazione aziendale. Dall’analisi, anche critica, dei due mesi appena trascorsi di emergenza da Covid-19, gli esperti ne traggono un distillato di insegnamenti, valori e strumenti che dovranno essere coltivati per permettere al tessuto economico di ripartire. “LINK – Connessioni con il futuro” è un nuovo filone di approfondimento che segue quello dedicato ai mercati esteri “LINK – Connessioni dal mondo”, lanciato nelle scorse settimane.

Sul sito è già possibile trovare i primi contenuti, nella versione video e testuale. La prima testimonianza è quella di Lelio Alfonso, esperto di comunicazione con una lunga esperienza alle spalle nel campo delle relazioni istituzionali e con i media. Ai tempi dello smart-working cambiano valori e relazioni in azienda, entrano nuovi tag di comunicazione e nuove figure come il risk manager. Il secondo appuntamento prende spunto dal mondo sportivo, con Angelo Lorenzetti allenatore dell’ITAS Diatec

Trentino Volley. Attingendo alla sua esperienza professionale il coach spiegherà l’importanza del “fare squadra”, anche in assenza di presenza fisica, puntando su tecniche di motivazione e di affidamento nel team anche a fronte di una incertezza sul futuro.

LINK-Futuro proseguirà anche nelle prossime settimane con nuove interviste, diffuse attraverso la newsletter di Trentino Sviluppo. Tra i prossimi ospiti ci saranno

Emanuela Chemolli, esperta in comportamenti organizzativi aziendali, l’innovatore Alessandro Garofalo, Paolo Iabichino, figura di riferimento per chi si occupa di marketing creativo, Cristiano Nordio, esperto in modelli di business e strategie di marketing e Riccarda Zezza, imprenditrice sociale e CEO di Life Based Value.

Tanti altri contributi comporranno il puzzle di “LINK-Futuro” che si andrà aggiornando settimanalmente per l’intera estate. Tutte le puntate sono disponibili su www.investintrentino.it/LinkFuturo.