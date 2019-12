FORZA ITALIA – TRENTINO * OPERAZIONE ANTIDROGA: « IL NOSTRO GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE, SPERIAMO SIA SOLO IL PRIMO PASSO PER RICONSEGNARE LA CITTà AI CITTADINI ONESTI »

Questa mattina la città di Trento si è svegliata con la certezza di essere ormai parte di un disegno criminoso tra i più bestiali in Italia e nel mondo. Le Forze dell’Ordine e la Magistratura, con la loro incessante e lodevole azione repressiva del crimini, ci hanno consegnato l’immagine di una città preda della mafia nigeriana, una delle più spietate e crudeli organizzazioni criminali al mondo. Traffico di droga, prostituzione, violenza a tutti i livelli che da anni Forza Italia, le forze di opposizione, e i semplici cittadini denunciano senza risultato alla pubblica amministrazione, oggi diventano fatto di cronaca nazionale.

Lo stesso nome dato dalle forze dell’ordine all’operazione di polizia “Sommo Poeta” indica come centrale in tutta l’operazione sia Piazza Dante a Trento. Una piazza da tempo sottratta al libro godimento dei cittadini, dei trentini, dei ragazzi e delle famiglie e consegnata da questa amministrazione comunale e da quelle precedente alle organizzazioni criminali che ne hanno fatto il centro delle loro attività.

L’operazione di oggi speriamo sia solo il primo passo per riconsegnare alla città, ai cittadini onesti di Trento, la loro Piazza ed interi quartieri come la Portela che da troppo tempo vivono una sorta di extraterritorialità dove tutto è lecito e tutto è concesso.

Ma il vero passo per sgominare queste bande criminali e liberare la città dal traffico della droga, dalla prostituzione e dalla violenza lo dovranno fare i cittadini alle prossime elezioni comunali mandando a casa chi non ha saputo tutelare la sicurezza di chi abita a Trento e dando fiducia a chi riporterà legalità ordine e sicurezza in questa città.

Rinnovando il nostro grazie alle forze dell’ordine e dichiarandosi come sempre al fianco dei ragazzi in divisa che ogni giorno ci difendono e ci tutelano salutiamo questa importante operazione con gioia e soddisfazione.

*

Forza Italia del Trentino

Il commissario Maurizio Perego