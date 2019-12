COMUNE DI TRENTO * OPERAZIONE “SOMMO POETA”: ANDREATTA, « NON POSSIAMO CHE DIRE GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE CHE STAMANE HANNO AGITO CON PROFESSIONALITà E DETERMINAZIONE »

Il plauso del Sindaco Andreatta per l’operazione antidroga di questa mattina. “Non possiamo che dire grazie alle Forze dell’ordine che stamane hanno agito con professionalità e determinazione in una vasta operazione antidroga che ha portato a numerosi arresti di un’organizzazione criminale di matrice nigeriana dedita al traffico di sostanze stupefacenti nella nostra città e, pare, anche in altre città del Nord Italia”.

E’ con queste parole che il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta si è voluto complimentare con la Polizia di Stato che stamane all’alba ha portato a termine un’operazione articolata e coordinata dalla procura della Repubblica di Trento – Direzione Distrettuale Antimafia – denominata “Sommo poeta”.

“Non vi è dubbio che buona parte dei problemi di sicurezza nella nostra città, così come in tante altre, sia determinata da eventi correlati alla vendita ed al consumo di droga e che le organizzazioni criminali dedite a questa commercio siamo le più pericolose perché senza scrupoli. Criminali che non esitano a spacciare anche davanti alle scuole, agli studenti, ai ragazzi. Un grazie per tramite mio da parte di tutta la città di Trento che – dopo questi massicci arresti – è un po’ più sicura. Grazie a tutti gli agenti che hanno operato con professionalità oggi a partire delle prime luci dell’alba ma anche a tutti quelli che lavorano ogni giorno per farci sentire più sicuri nelle strade dove viviamo”.