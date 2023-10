DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE * INCONTRO RIZZO – FUGATTI: « FOCUS SU, AUTONOMIA – SICUREZZA – MIGRAZIONI – ISTRUZIONE »

08.56 - martedì 3 ottobre 2023

Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato a Presidente della Provincia di Trento con Democrazia Sovrana Popolare. «In quanto candidato alla Presidenza della Provincia di Trento e con conoscenza dovuta alle precedenti esperienze parlamentari ho ritenuto opportuno presentare il nostro programma, come Democrazia Sovrana Popolare, al Presidente in carica, Mauro Fugatti. L’incontro si è svolto ieri lunedì presso il Palazzo della Provincia in Piazza Dante a Trento.

I temi discussi sono stati quelli principali del nostro programma, che è obiettivamente alternativo a quello di Fugatti, così come anche a quello di tutti gli altri candidati:

•dall’autonomia (senza sovranità nei confronti di Ue e Nato e guerra, l’autonomia non può esistere, con il rischio che le prossime elezioni europee ne determinino la riduzione se non la cancellazione), •il lavoro, l’istruzione e la sanità pubblica (col Trentino che sta purtroppo interno alla crisi italiana, i salari trentini stanno sotto il 5% la media italiana); •la contrarietà al By Pass, alla Diga del Vanoi, alla Valdastico;

•il paradosso di una “sicurezza” che vede il controllo e l’ascolto dei cittadini per bene a Trento con telecamere e microfoni e la violenza diffusa che, a Rovereto, ha portato alla barbara uccisione di una donna da parte di un migrante che non doveva esser in Italia;

•una decisa critica all’accettazione di scelte scolastiche ancora frutto della cosiddetta politica pandemica (come la volontarietà della mascherina).

Un intero programma alternativo a destra e sinistra, che punta fortemente al cambiamento e che consentirebbe di render di nuovo protagonista la gran parte delle persone che -giustamente- si sono allontanate dalla politica non votando. Ritenevo comunque utile, dal punto di vista della democrazia e delle istituzioni, fare questo passo, che, pur con posizioni decisamente diverse, è stato accettato dal Presidente Fugatti, con cui si è svolto un lungo confronto durato un’ora. »