ON. URZÌ (FDI) * AUTONOMIA: « PORRE FINE ALL’OSTRUZIONISMO ERA DOVEROSO, VIA LIBERA ORA AL CONFRONTO IN AULA »

20.18 - sabato 27 aprile 2024

Autonomia, Fdi: riforme sono impegno con italiani, si va avanti. Porre fine a ostruzionismo era doveroso, via libera ora al confronto in aula. Via libera in Commissione affari costituzionali alla riforma per una autonomia delle regioni in un forte quadro di unità nazionale e riequilibrio delle risorse economiche nell’interesse del Sud e del Nord che vogliono accettare la sfida per una nuova e più forte responsabilità di governo locale. Sull’autonomia differenziata era tempo di tirare le somme. La democrazia deve essere discussione (ed è durata due mesi in Commissione alla Camera), ma anche decisione, infine.

L’alternativa sarebbe stata lasciare sospese le riforme che il governo Meloni ha messo in campo, e non abbiamo alcuna intenzione di trascinare il Paese nell’immobilismo come vorrebbe la Sinistra.È l’impegno assunto con gli italiani”. Lo ha dichiarato il capogruppo di FdI in commissione affari costituzionali della Camera Alessandro Urzì, “L’unico obiettivo delle opposizioni era quello di dilazionare senza fine la conclusione di una discussione già di per sé infinita. Discussi e votati 51 emendamenti e ancora 2118 da trattare. Evidente l’azione ostruzionistica.Giusto quindi – ha concluso- dare il mandato ai relatori. Il provvedimento sarà ora sottoposto ad una ampia discussione in aula, con la massima trasparenza e partecipazione. Ma infine bisogna decidere. E lo abbiamo fatto in omaggio al mandato consegnatoci dagli elettori.