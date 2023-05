“SSD GINNASTICA TRENTO“ * SPORT: « A TRENTINO MARKETING LA PREMIAZIONE DELLA SOCIETÀ, PER L’ACCESSO ALLA SERIE B NAZIONALE » (VIDEO)

13.39 - sabato 6 maggio 2023

Si è tenuta oggi nella sede di Trentino marketing la conferenza stampa di premiazione della società sportiva dilettantistica ginnastica Trento, per aver vinto il campionato di serie C e aver conquistato l’accesso alla serie B Nazionale, alla presenza delle autorità comunali e provinciali.

Il presidente della società, Andreatta, ha ringraziato tutte le istruttrici, le 500 atlete che fanno parte della società, nonché le famiglie per lo straordinario impegno, che profondono ogni giorno nella cura dell’educazione sportiva e nella passione e capacità di allenarsi costantemente, coniugando l’impegno scolastico con quello familiare e sportivo.

L’assessore Roberto Failoni, in rappresentanza della giunta della provincia autonoma di Trento, ha ringraziato l’associazione per lo straordinario risultato raggiunto ed ha manifestato il pieno sostegno a tutte le discipline sportive, anche alla ginnastica artistica, che vede nella società ginnastica Trento, la capacità di Portare in tutta Italia, alto, il nome del Trentino ed ha evidenziato come la Provincia abbia aumentato i contributi alle società sportive giungendo sino alla somma pari ad euro 50 per ogni atleta, oltre alla legge che consente alle imprese, che sostengono le società sportive, di avere un contributo pari al 50% della sponsorizzazione alle stesse. L’assessore provinciale ha poi consegnato il prestigioso premio La Farfalla del Trentino al presidente della società sportiva ginnastica Trento, Andreatta.

L’assessore Panetta, in rappresentanza della giunta comunale, ha evidenziato il valore e l’importanza dello sport, nonché l’impegno del Comune per dare una risposta a tutti i bisogni di spazio che hanno le diverse realtà sportive, evidenziando come a breve sarà disponibile la palestra dedicata unicamente alla ginnastica artistica presso il nuovo centro iper poli di via del Brennero. L’assessore ha manifestato la massima soddisfazione nel vedere una società di Trento giungere alla serie B e quindi rappresentare anche la città in tutta Italia.

La rappresentante della Federazione ginnastica d’Italia Micaela Baroni Ha evidenziato come vi sia la necessità di avere delle strutture adeguate alla ginnastica artistica, anche integralmente pubbliche che abbiano una struttura e un’attrezzatura adeguata a questa disciplina, riferimenti che mancano sul Comune di Trento e che deve trovare una soluzione, visto l’impegno di tante famiglie e tanti giovani, nonché i risultati molto importanti conseguiti da questa società ed altre società.

La delegata del CONI Paola Mora ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il risultato eccezionale conseguito da questa società sportiva, che vede l’impegno di 25 persone tra istruttori e formatori e più di 500 associati. Ha, inoltre, evidenziato il valore salutistico della disciplina della ginnastica artistica in termini di prevenzione delle patologie per il futuro ed a evidenziato come la disciplina della ginnastica sia particolarmente importante anche nella declinazione degli impegni scuola-sport. Ha inoltre evidenziato la soddisfazione del CONI PER il risultato raggiunto dalla società, evidenziando la necessità di una visibilità molto importante per tutto il comparto delle varie discipline della ginnastica.

Al termine sono intervenute due atlete le giovani Elisa Facchini, di anni 13, e Agnese Franzoi di anni 15 che hanno evidenziato l’emozione, ma anche la complessità di saper coniugare nel modo più adeguato lo studio e l’attività agonistica che le vede impegnate sei giorni su 7 per 4 ore al giorno, dopo la scuola.

Al termine ha portato il suo saluto il dottor Diego Cattoni A22 Amministratore delegato di autostrada del Brennero, presente in qualità di grande appassionato della ginnastica artistica, che ha manifestato i suoi complimenti alla società, nonché la necessità che il territorio si doti, anche grazie partnership pubblico private di una struttura polisportiva in grado di accogliere grandi manifestazioni legati a diversi sport tra cui anche, sicuramente, la ginnastica artistica.

