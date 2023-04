COPPOLA (EUROPA VERDE) * MIGRANTI: « AZZERAMENTO PROTEZIONE SPECIALE, PREOCCUPAZIONE DA PARTE DI SINDACI – ASSOCIAZIONI – ONG »

17.21 - mercoledì 19 aprile 2023

L’azzeramento della protezione speciale per i cittadini e le cittadine migranti innescato dal governo Meloni sta creando sconcerto e grave preoccupazione da parte di sindaci, associazioni, ONG e lavoratori migranti. Non è possibile nascondersi che si intende cosi riesumare i tristemente noti Decreti Salvini e che i migranti non si volatizzeranno come piacerebbe tanto al governo di centro destra ma resterebbero sul territorio italiano senza protezioni e garanzie di alcun tipo ma soprattutto senza la possibilità di lavorare. Nelle mani, per mera sopravvivenza, della criminalità organizzata, vittime di tratta, esposti ad ogni sorta di vessazione, sottoposti a schiavismo perché potranno essere occupati solo in nero, sottopagati e con condizioni di vita disumane, peraltro già presenti nel territorio italiano, legate al settore dell’agroalimentare e dell’edilizia.

La protezione dei migranti esiste in 18 paesi europei su 27 e viene rilasciata dal questore nel caso in cui la persona possa essere “oggetto di persecuzione”. Una modifica introdotta nel 2020 ha esteso il divieto di respingimento anche nell’ipotesi del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Un dato importante per i migranti è quello riferito al fatto che il permesso di soggiorno per protezione speciale dal 2020 è convertibile anche in permesso di lavoro, dura due anni e può essere rinnovato dalla commissione territoriale. Ignobili le posizioni del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica, da ascrivere alla dimensione suprematista legata alla “razza”, che segna una terribile involuzione del nostro paese a tempi che si fa persino fatica a ricordare e pronunciate, tra l’altro, nel giorno in cui il presidente Mattarella faceva visita al campo di sterminio di Auschwitz. Per non parlare delle affermazioni deliranti sulle donne che devono lavorare e fare figli per scongiurare di dover ricorrere ai migranti.

Lucia Coppola, consigliera provinciale Gruppo Misto/ Europa Verde