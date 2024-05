BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE * NOMINE: « GIORGIO FRACALOSSI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA »

17.09 - giovedì 9 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Banca per il Trentino Alto Adige, Giorgio Fracalossi confermato alla presidenza. Si è svolta ieri 8 maggio 2024 l’Assemblea dei soci della Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, Credito Cooperativo Italiano, presso il PalaTrento di via Fersina e in collegamento in videoconferenza con il Palanaunia di Fondo.

Il Presidente Fracalossi, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione, ha espresso una grande soddisfazione per la notevole partecipazione di Socie e Soci: sono stati infatti 6.009 i Soci accreditati, quasi 3.463 presenti di persona e altri rappresentati indirettamente attraverso l’esercizio di 2.546 deleghe, pari a quasi il 19% del totale della base sociale della Banca, composta -al 31.12 scorso- da 32.442 Soci.

Una adesione che manifesta un importante risultato di democrazia partecipata.

Il Presidente Giorgio Fracalossi è stato confermato nel suo ruolo e si congratula con gli amministratori Saveria Moncher, Paolo Toniolatti, Roberto Angeli, Roberto Graziadei e Stefania Turri, tutti riconfermati nei loro incarichi con ampio consenso, ed anche per il rinnovo nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Massimo Frizzi, che sarà affiancato, nello stesso Collegio, dai Sindaci Effettivi Sonia Rossi e Mariangela Sandri e dai Sindaci supplenti Anna Giordano, riconfermata, e Claudio Stefenelli. Nell’occasione invia un ringraziamento per il loro considerevole impegno ai Sindaci Effettivi uscenti, Daniel Frizzera, Fabio Scudiero, Robert Schuster e Stefano Tomazzoni, e al Sindaco Supplente uscente Lorenzo Rizzoli.

L’Assemblea ha anche confermato il Collegio dei Probiviri nelle persone dei professori Luisa Antoniolli e Riccardo Salomone, probiviri effettivi, e degli avvocati Roberta De Pretis e Franco Larentis come supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è stato designato direttamente dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, nella persona del professor Filippo Sartori.

L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio 2023.

I dati aggregati delle due banche (Cassa di Trento e Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, unitesi lo scorso primo gennaio dando vita alla Banca per il Trentino-Alto Adige) hanno espresso un valore dei crediti erogati alla Clientela pari a 2,05 miliardi di € e un dato della raccolta complessiva da clientela attestandosi a 5,49 miliardi di €.

I dati economici hanno beneficiato di alcuni fenomeni positivi come l’incremento della marginalità sugli impieghi, del positivo contributo derivante dagli interessi sul portafoglio titoli di proprietà e soprattutto da un più che positivo effetto della voce relativa agli accantonamenti sul credito.

L’esercizio si è chiuso quindi con un risultato netto aggregato di euro 47,43 milioni.

L’Assemblea ha approvato la destinazione dell’utile con assegnazione di 40,94 milioni € a Riserva Legale -portando il valore del patrimonio ad 373 milioni €-, 1,42 milioni € al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione e l’aumento significativo -rispetto al passato- della quota rivolta al fondo beneficenza con la somma di oltre 5 milioni di €, Grazie al risultato ottenuto il livello di capitalizzazione della nuova Banca migliora portando il “Cet1 ratio”, indice di solidità, al 25,67%.