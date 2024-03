20.14 - domenica 24 marzo 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

Domenica In. St 2023/24 – Puntata del 24/03/2024. In apertura di puntata l’intervista di Mara Venier al terzetto musicale de Il Volo, un bilancio dei loro primi 15 anni di carriera e un’occasione per presentare il nuovo album “Ad Astra”. A seguire l’esibizione con il nuovo singolo “Capolavoro” .