CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA“ * « EVASIONE FISCALE, ALCUNI RIVENDITORI DI CASSA SVELANO AI CLIENTI PER FARE NERO CON I LORO APPARECCHI »

19.43 - lunedì 29 aprile 2024

Dopo l’inchiesta di Striscia sull’evasione fiscale e sugli accorgimenti che alcuni rivenditori di cassa svelano ai clienti per fare nero con i loro apparecchi, ecco la teoria messa in pratica dalla cassiera del bar di un notissimo ospedale milanese. Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5, ore 20.35.

Il trucco, già svelato dal tg satirico (vedi servizio), è quello della doppia stampante: una che emette scontrini fiscali e l’altra – accanto – che produce solo pre-conti, naturalmente non fiscali. Dopo aver documentato l’emissione a ripetizione di moltissime ricevute non fiscali (a fronte di ben poche regolari), l’inviato Max Laudadio esce allo scoperto per chiedere spiegazioni alla barista. La quale si “difende” dichiarando: «Il bar non è mio, non faccio quello che voglio». Facendo intendere che non sarebbe certo una dipendente a decidere come si incassa in un esercizio commerciale.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).