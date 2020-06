GRUPPO TECNOCASA * HABITARIA CAMPIGLIO WOOD: « RESIDENZA PROGETTATA NEL PIENO RISPETTO DELL’AMBIENTE, I CANONI DEL LUSSO PIù ESCLUSIVO »

La Ducale SpA, società di sviluppo immobiliare del Gruppo Tecnocasa, annuncia la commercializzazione del nuovo progetto edilizio di prestigio HABITARIA CAMPIGLIO WOOD che sta prendendo forma nella splendida Madonna di Campiglio, località glamour del turismo di montagna. Incastonata nelle Dolomiti di Brenta, HABITARIA WOOD è una residenza progettata nel pieno rispetto dell’ambiente circostante e con i canoni del lusso più esclusivo.

A partire dalla posizione, nel centro di Madonna di Campiglio, l’intervento unico nel suo genere per pregio e qualità dell’abitare è a pochi passi da piazza Righi e domina il laghetto della Conca Verde. La cabinovia Spinale è appena oltre il laghetto con accesso immediato alle piste, così come ai servizi in loco ed a tutte le più importanti strutture commerciali.

“Si tratta di un intervento con un numero ristretto di unità immobiliari – afferma Luigi Cavuoto, Presidente de La Ducale SpA – che abbiamo progettato per coloro che desiderano possedere una dimora dallo stile di vacanza “superior”: sono infatti 18 le dimore esclusive con vista panoramica e caratteristiche all’insegna dell’eccellenza.

Un’architettura dalle linee pulite ed eleganti, fatta di pietra, legni e cristallo, perfettamente integrata nel contesto alpino per il massimo dell’esperienza abitativa nella tranquillità della natura circostante. Un’operazione immobiliare che offre l’opportunità di investire in un’iniziativa concepita per rispondere alle più elevate esigenze di una clientela che desidera il meglio anche sul piano del benessere e al relax, grazie ad un’area wellness vista lago con fitness space di circa 200 mq”.