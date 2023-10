QUESTURA DI TRENTO * LESIONI AGGRAVATE E DANNEGGIAMENTI: « DENUNCIATI DUE EXTRACOMUNITARI, PER ENTRAMBI ATTIVATE PROCEDURE ESPULSIONE »

10.38 - domenica 22 ottobre 2023

Nella notte tra venerdì e sabato le volanti della questura di Trento, impegnate in un capillare controllo del territorio, sono intervenute in centro città a seguito di una segnalazione per un soggetto che aveva appena aggredito due giovani ragazzi con una spranga. Dileguatosi alla vista dei lampeggianti, il responsabile dell’aggressione, un tunisino di 29 anni, è stato prontamente rintracciato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato.

Il giovane è stato quindi denunciato per lesioni aggravate. Successivamente, a nord della città, veniva poi rintracciato un soggetto marocchino di 27 anni, richiedente protezione internazionale, il quale, in evidente stato di agitazione, aveva lanciato un oggetto verso un’auto in movimento, colpendo la stessa con grande spavento da parte degli occupanti.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti intervenuti, il responsabile veniva prontamente individuato e riconosciuto come uno dei responsabili dei danneggiamenti ad alcune autovetture in sosta avvenuti il 30 settembre scorso in via Prepositura e denunciato, quindi, per danneggiamento aggravato.

Per entrambi sono state attivate le procedure amministrative dell’espulsione che si concretizzeranno nelle prossime ore con il trattenimento in un Cpr.