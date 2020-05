FORZA ITALIA  * VIDEOCONFERENZA COORDINATORI REGIONALI: PRESIDENTE BERLUSCONI, « SOSTENIAMO IL GOVERNO, DEVE DARE POCHE REGOLE CERTE DA SEGUIRE CON RIGORE PER LA RIPARTENZA »

Il Presidente Berlusconi ha riunito oggi in videoconferenza i Coordinatori Regionali di Forza Italia.

Nel corso dell’incontro, organizzato da Sestino Giacomoni, Coordinatore della Conferenza, a cui ha partecipato anche il vicepresidente Antonio Tajani, il Presidente ha fatto il punto con i Coordinatori sulla situazione del Paese, analizzando regione per regione sia i dati sanitari che quelli socioeconomici.

Ecco alcuni stralci del suo intervento:

“Lo scenario che emerge giustifica tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso.

Da un lato, è sempre più grave la sofferenza di molti cittadini e di molte imprese per le conseguenze del lockdown e per i ritardi del governo nel soccorrere chi, senza colpa, si trova in gravi difficoltà economiche. Dall’altro una riapertura disordinata e con regole poco chiare rischia di creare le condizioni per una nuova diffusione del Covid-19 dalle conseguenze insostenibili.

Per questo sosteniamo da tempo che il governo debba dare poche regole certe da seguire con rigore per la ripartenza.

Forza Italia in questo momento così grave per la nazione mantiene senza esitazioni la propria linea responsabile: stringersi intorno alle istituzioni rinviando la polemica politica, apportare un contributo di proposte costruttive ma criticare senza esitazioni le lentezze e le contraddizioni del governo e della maggioranza parlamentare. Noi non sosteniamo né sosterremo mai questo governo. Noi non sosterremo mai un governo di sinistra. Noi sosteniamo l’Italia e tutti gli italiani.

Noi continuiamo ad essere una forza responsabile di opposizione alla quale gli italiani possano guardare con fiducia. Una forza politica che ha fondato il centro destra, che ne è parte integrante, e che ha con i suoi alleati un rapporto di grande lealtà.

Forza Italia professa i valori della tradizione e della cultura occidentale e rappresenta nella coalizione di centro destra l’anima liberale, cristiana, garantista ed europeista. Per questo F.I. è essenziale per un centro destra di maggioranza e di governo”.

Il Presidente Berlusconi ha chiesto a tutti i coordinatori di attivarsi nei propri territori per portare, a nome di Forza Italia, forme di aiuto concrete alle famiglie in maggiore difficoltà, promuovendo in ogni regione iniziative di volontariato che coinvolgono direttamente anche i parlamentari e gli eletti.

“Ogni coordinatore regionale organizzerà delle teleconferenze con i rappresentanti delle categorie produttive e dei sindacati della sua regione, per illustrare le proposte di Forza Italia per fronteggiare l’emergenza e salvare il sistema produttivo. Ogni coordinatore dovrà inoltre riunire, sempre con il metodo del webinar, gli eletti della sua Regione per fare il punto sull’iniziativa politica di Forza Italia e raccogliere suggerimenti e indicazioni: a tali incontri, oltre ai componenti del coordinamento nazionale, interverrò – compatibilmente con altri impegni – anche io”, ha concluso Berlusconi.