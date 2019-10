CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * PACCHER INCONTRA L’AMBASCIATORE DEL CILE: « AGRICOLTURA, RICERCA E POSSIBILITà DI COLLABORAZIONE I TEMI TRATTATI »

L’Ambasciatore del Cile ricevuto in Consiglio regionale. Il Presidente Paccher ha accolto l’Ambasciatore cileno, Sergio Romero, accompagnato dal Console Generale Pedro Gonzalez e dal console onorario in Trentino-Alto Adige, Aldo Albasini Broll.

Agricoltura, ricerca, economia, interessi comuni e possibilità di collaborazione i temi dell’incontro che si è tenuto stamani in Consiglio regionale, dove il Presidente Roberto Paccher ha accolto Ambasciatore cileno, Sergio Romero, accompagnato dal Console Generale a Milano, Pedro Gonzalez, e dal console onorario in Trentino-Alto Adige, Aldo Albasini Broll.

Un colloquio informale, durante il quale l’Ambasciatore ha parlato della sua terra, dei legami con l’Italia e in particolare con il Trentino-Alto Adige. Il Presidente Paccher ha ricordato le vicende degli emigranti trentini che nel secondo dopoguerra si sono trasferiti proprio in Cile, delle difficili condizioni che trovarono e della vicinanza tra le due comunità. Il Presidente Paccher ha quindi invitato l’Ambasciatore a tornare nei prossimi mesi, per approfondire la conoscenza con le eccellenze trentine e altoatesine e valutare le possibili collaborazioni con il nostro sistema regionale.

Il Cile è infatti oggi uno stato fiorente con una economia in crescita, come ha ricordato l’Ambasciatore, e, oltre all’esportazione del rame, punta principalmente sull’agricoltura e l’allevamento. Tra le altre cose è il maggior produttore al mondo di salmone, che non viene però commercializzato in Europa, e sta puntando sul commercio internazionale di frutta e verdura. Proprio per questo, l’Ambasciatore ha mostrato particolare interesse per quanto viene fatto dalla Fondazione Mach e dalla Fondazione Bruno Kessler e in generale dal sistema della ricerca e dell’agricoltura trentina.

L’Ambasciatore Romero, in queste giornate trentine, ha in agenda diversi incontri istituzionali, tra i quali quello con il Presidente della Giunta Provinciale, Maurizio Fugatti.

Sergio Romero tra il 2010 e il 2014 è stato ambasciatore del Cile in Spagna e contemporaneamente ad Andorra. E’ stato senatore della V Regione tra il 1990 e il 2010. Nei periodi 1997-1998 e 2005-2006 è stato presidente del Senato. Nel corso della sua carriera è stato sottosegretario all’Agricoltura; direttore dell’ICARE; vicepresidente della Confederazione della Produzione e Commercio; fondatore e presidente della Fiera Internazionale di Santiago; presidente della Radio Agricoltura e rappresentante cileno presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIE-Consiglio Regionale). È stato anche presidente e direttore di diverse società industriali, commerciali e di servizi. È anche fondatore del Forum interparlamentare dell’Ibero-America, direttore fondatore del Forum interparlamentare delle Americhe – FIPA e membro a pieno titolo dell’Unione interparlamentare mondiale.