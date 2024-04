PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORSO: « INCONTRO RAVVICINATO A MOLVENO, L’EPISODIO NON HA AVUTO CONSEGUENZE »

19.42 - sabato 27 aprile 2024

Orso, incontro ravvicinato a Molveno. “Nel pomeriggio sopra Molveno si è verificato un incontro ravvicinato di un escursionista da parte di un orso. L’episodio non ha avuto conseguenze. Abbiamo inviato degli agenti in loco e sono in corso degli accertamenti. Siamo costantemente all’opera per prevenire i rischi e tutelare la sicurezza delle persone”. Lo riferisce l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca.

L’invito resta quello di attenersi alle buone norme di comportamento, suggerite dagli esperti nelle aree frequentate dai grandi carnivori e seguire i consigli sul sito https://grandicarnivori.provincia.tn.it.