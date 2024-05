MART – ROVERETO (TN) * “POPLAR FESTIVAL“: « PERFORMANCE – LABORATORI E VISITE GUIDATE, BIGLIETTI IN VENDITA DA QUESTA SERA (10/5) »

17.30 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Anteprima di Poplar Festival a Rovereto il 1 giugno. Biglietti in vendita da questa sera.

UTOPIA. POPLAR ATTERRA AL MART

Lanciata qualche giorno fa sui canali social di Poplar Festival, la notizia ha iniziato a rimbalzare velocemente: prossimo appuntamento sotto la cupola del Mart di Rovereto.

Il 1 giugno Utopia, il nuovo progetto di Poplar, abiterà gli spazi del museo di Rovereto, dalla piazza alle sale espositive. Dal pomeriggio a tarda notte musica, performance, laboratori, visite guidate.

CONCEPT

UTOPIA vuole essere uno spazio immersivo e allo stesso tempo immateriale, in cui far dialogare i linguaggi artistici, pittura, scultura, musica e teatro in maniera inedita e irripetibile. Dentro le sale del museo si susseguiranno appuntamenti pomeridiani e performance, ma anche proiezioni cinematografiche, per poi culminare nei concerti serali nella piazza del Mart.

ARTISTI. I PRIMI NOMI

Il programma verrà svelato a poco a poco, ma i primi nomi svelano già l’altissima qualità della proposta.

Già ospite di Poplar 2022, COSMO torna a Rovereto dopo 8 anni con un viaggio psichedelico dal titolo Sulle ali del cavallo bianco. Un artista che fa della musica senza filtri il suo credo e che sventola la bandiera della sperimentazione. Un tour che ha collezionato sold out dopo sold out e viene raccontato come un’esperienza unica e irripetibile, un live sorprendente e rigorosamente Antipop che celebra l’amore per il rischio che da sempre caratterizza l’artista.

Il maestro del synth FRENCH 79 farà ballare la piazza del Mart con le sue melodie senza tempo, alla scoperta del French Touch e dell’electro-pop francese. Negli anni l’artista marsigliese ha acquisito una fama internazionale prendendo parte alla creazione di hit come Moon di Kid Francescoli e remixando brani come Diamond Veins di Tiësto. Lo scorso maggio è tornato sulla scena con il nuovo album Teenagers, nel quale predominano tastiere e synth analogici.

Soul, musica elettronica e post-rock: COCA PUMA è un caleidoscopio di generi. Cresciuta con i sound brasiliani del padre e l’amore per il jazz, ha da poco pubblicato il suo primo album da solista Panorama Olivia in cui si racconta con una naturalezza spiazzante. Un progetto di cantautorato indipendente in cui la penna di Costanza è sincera, viscerale, emozionante.

ENRICO GABRIELLI è un’istituzione del mondo musicale. Una carriera più che ventennale, che vanta la creazione di band come Calibro 35, Mariposa, The Winstons e l’etichetta discografica 19’40’, una figura raffinata che ha girato il mondo con Afterhours, Mike Patton e PJ Harvey, composto colonne sonore, arrangiato canzoni di Iggy Pop e pubblicato un libro di racconti. Sarà al Mart con un progetto speciale, Le canzonine, una raccolta di canzoni scritte da un papà per i propri bambini, insieme a tanti altri grandi della musica italiana, tra cui Cosmo, Andrea Laszlo De Simone, Dario Brunori, Francesco Bianconi dei Baustelle, Colapesce e Dimartino, Nicolò Contessa, Roberto Dell’Era (Afterhours), Giovanni Truppi, Alessandro Fiori.

BIGLIETTI

Il biglietto dell’evento costa 23,50€, è acquistabile sul sito www.poplarfestival.it dalle 16 del 10 maggio ed è valido dentro a fuori il museo.

Un biglietto unico per tutti i concerti sotto la cupola, per visitare le mostre in corso e la collezione del Mart e per tutte le attività della programmazione pomeridiana, fino al raggiungimento della capienza disponibile.