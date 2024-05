TRENTINO MARKETING * GIRO D’ITALIA: «IL 22/5 È PREVISTO L’ARRIVO DI UNA DELLE TAPPE PIÙ ATTESE, CON LA DOPPIA SCALATA FINALE AL PASSO DEL BROCON»

18.04 - lunedì 20 maggio 2024

Grande attesa per la 17a tappa del Giro d’Italia che avrà il suo epilogo ai 1616 metri sul valico della Valle del Tesino. Sono attesi tanti appassionati, peraltro già in bici grazie alle riuscite iniziative dell’ultimo fine settimana

Mercoledì 22 maggio è previsto l’arrivo di una delle tappe più attese, con la doppia scalata finale al Passo del Brocon. Il giorno seguente, giovedì 23 maggio, la partenza da Fiera di Primiero. La carovana del Giro d’Italia è pronta ad approdare in Trentino, che si conferma palcoscenico ideale per i grandi eventi legati al mondo delle due ruote.

Il Tesino, che mercoledì sarà teatro di una frazione destinata a lasciare il segno nella classifica dominata dallo sloveno Tadej Pogacar, si è già tinto di rosa, animato da una serie di iniziative che hanno riscosso grande successo nel weekend appena andato in archivio. È il caso della pedalata amatoriale che si è svolta sabato 18 maggio lungo l’ascesa che mercoledì vedrà protagonisti i big del ciclismo internazionale, la salita che da Cinte di Tesino porta al Passo Brocon: sono stati ben 150 gli appassionati che hanno aderito all’iniziativa e che si sono concessi una giornata in sella, sulle strade che verranno infiammate dalla sfida tra Pogacar e gli altri big che ambiscono a conquistare un posto sul podio di una delle gare più amate dagli appassionati.

I pedalatori, e assieme a loro molti altri, hanno potuto chiudere la giornata con la vivace Notte Rosa che ha animato il teatro tenda di località San Rocco, a Castello Tesino, alla presenza dei campioni di pattinaggio short track Arianna Sighel (atleta delle Fiamme Oro) e Pietro Sighel, alfiere delle Fiamme Gialle. La loro presenza è stata particolarmente significativa, al pari del momento commemorativo dedicato a Gianni Facchin. Poi spazio alla «Notte Rosa», la festa curata dalla Pro Loco locale e dal Centro Tesino di Cultura, protrattasi fino a tarda notte, movimentata dalle note della band Flexsound.

Ha riscorso successo e raccolto l’apprezzamento degli appassionati anche la mostra «Il Giro d’Italia In Tesino» e «Ricordando il C.A.M.A», ospitata sempre a Castello Tesino dalla sala espositiva di via Battaglion Feltre, così come il Mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato, l’esposizione di biciclette e la presentazione dei percorsi Tesino Bike 2024 che hanno avuto luogo ai Giardini di via Dante e in Piazza Marconi, dove i cucinieri tesini hanno proposto uno stand gastronomico con gli originali “gnocchi del Giro”.

Ora l’attenzione si sposterà sulla competizione sportiva e sull’attesa tappa, la diciassettesima, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia, in calendario per la giornata di mercoledì 22 maggio. Uno spettacolo che verrà trasmesso in 190 Paesi, grazie a una copertura televisiva estesa a tutti e cinque i continenti, garantita da 15 network tv. A partire dalle emittenti nazionali Rai Sport e Rai Due (dalle ore 14), Eurosport, oltre ad alcuni dei più importanti broadcaster stranieri come EMG, Discovery +, SRG, Bein Sport, Direct Tv, Zhibo Tv. Alla radio sarà invece possibile seguire la diretta su Rai Radio 1.

La tappa di mercoledì prenderà il via da Selva Val Gardena e avrà uno sviluppo di 159 chilometri, conditi con ben 4200 metri di dislivello positivo. Dopo il passaggio sul Passo Sella e la discesa lungo le valli di Fassa e di Fiemme fino a Predazzo, sarà un susseguirsi di salite e discese: i corridori affronteranno in sequenza il Passo Rolle, il Passo della Gobbera e, dopo il transito da Canal San Bovo, scaleranno il Passo Brocon dal versante Nord. Giunti a Castello Tesino e a Pieve Tesino, la carovana risalirà verso Passo Brocon dal versante più duro e inedito della Val Malene, dove avrà luogo la battaglia finale che incoronerà il vincitore di giornata.

Giovedì 23 maggio, poi, ci si sposterà a Fiera di Primiero, da dove prenderà il via la tappa numero 18, in uno scenario che saprà emozionare i corridori stessi, ripagandoli delle fatiche fatte il giorno precedente. Sarà una frazione per velocisti, destinata a decidersi con uno sprint a ranghi compatti sul traguardo di Padova. Dopo il via e l’attraversamento del paese di Imer, i corridori costeggeranno il lago Schener, ai piedi del Monte Croce, andando quindi ad affrontare il Gpm di Lamon, unica asperità di giornata, a precedere i circa 150 chilometri pianeggianti che li condurranno all’arrivo.

«Per il nostro territorio – è il pensiero dell’amministrazione comunale di Pieve Tesino – l’arrivo del Giro d’Italia rappresenta un evento storico e si respira grande entusiasmo e uno spirito di collaborazione e condivisione, peraltro già emerso nelle iniziative che le tre Pro Loco di Pieve, Cinte e Castello Tesino, assieme ai Vigili del Fuoco dei tre paesi, ai gestori del campeggio Val Malene, al ristorante Pizzo degli Uccelli, all’hotel Passo del Brocon e all’Apt Valsugana, hanno programmato per il fine settimana. Il fatto poi che pure il presidente della Provincia Autonoma di Trento ci sia venuto a trovare in bicicletta ci inorgoglisce particolarmente. Speriamo ora che mercoledì 22 il meteo ci dia una mano. Noi siamo pronti».

Anche la comunità di Castello Tesino è in trepidazione, come illustra la loro portavoce: «Mercoledì le amministrazioni comunali e Apt Valsugana hanno predisposto al Passo del Brocon un maxischermo affinché tutti i tifosi possano ammirare i dettagli della tappa, e pure degli stand gastronomici per far conoscere i prodotti tipici del Tesino, coinvolgendo oltre 70 volontari. Va in scena una manifestazione senza precedenti, dove emerge il grande spirito di squadra».