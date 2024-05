GENERALI * CDA: «RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA “COUNTRY ITALIA“, OK FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GENERTELLIFE IN ALLEANZA ASSICURAZIONI»

19.20 - lunedì 20 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riorganizzazione societaria della Country Italia. I Consigli di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni e Genertellife, riunitisi rispettivamente in data 14 e 15 maggio 2024, al fine di rispondere al meglio al mutato contesto macroeconomico, nell’ambito del complessivo progetto di razionalizzazione di Generali Country Italia, hanno approvato la fusione per incorporazione di Genertellife in Alleanza Assicurazioni. L’operazione è stata altresì approvata dai Consigli di Amministrazione della controllante diretta Generali Italia e della capogruppo Assicurazioni Generali rispettivamente in data 16 e 20 maggio.

L’operazione si prevede conseguirà efficacia il 1° gennaio 2025, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza e all’espletamento dei connessi adempimenti di legge. La riorganizzazione si pone in continuità con il percorso intrapreso a livello di Country Italia in termini di semplificazione societaria e adozione di un modello operativo volto a migliorare i servizi offerti al cliente, valorizzare la specializzazione dei diversi canali distributivi, creando centri di competenza dedicati all’interno della Country Italia. In particolare, per effetto della fusione confluirà in Alleanza Assicurazioni la gestione del rapporto di bancassurance inerente le polizze intermediate da Banca Generali (BG Vita), a cui Alleanza Assicurazioni continuerà a garantire i servizi. Per effetto dell’operazione Alleanza Assicurazioni subentrerà nei contratti in essere con i clienti di Genertellife.