BANKITALIA * “INVENTIAMO UNA BANCONOTA”: « LE 3 SCUOLE VINCITRICI HANNO RICEVUTO UN PREMIO DI 10 MILA EURO, PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE »

17.40 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”.

Si è svolta oggi, venerdì 10 maggio, a Roma presso il Teatro Salone Margherita la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del merito.

Agli studenti è stato chiesto di realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria sull’argomento: “Misurare la realtà”. Un tema con cui si è voluto promuovere l’importanza del conoscere con esattezza e precisione. I ragazzi hanno potuto arricchire le loro conoscenze anche sull’attività di progettazione delle banconote, che non sono solo un mero segno monetario ma un importante e tangibile veicolo di trasmissione di messaggi e di valori.

A questa edizione hanno partecipato più di 1000 scuole, tra cui 19 istituti scolastici italiani all’estero (qui il dettaglio per aree geografiche).

La prima fase della selezione si è svolta a livello locale, per aggregati regionali. Sei giurie, presso le sedi della Banca a Brescia, Venezia, Perugia, Campobasso, Potenza e Catanzaro, hanno esaminato i bozzetti presentati dalle scuole del territorio e hanno ammesso alla successiva fase di selezione 54 bozzetti di altrettanti istituti scolastici ai quali, in quanto finalisti regionali, è stato riconosciuto un premio di duemila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche (qui la lista delle classi premiate).

La seconda fase della selezione è stata affidata a una giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha scelto 9 finalisti tra i 54 bozzetti scelti dalle giurie locali.

Ai seguenti link sono disponibili le banconote immaginate dagli studenti che si sono contese il titolo di vincitore:

Oggi la giuria ha selezionato le 3 classi vincitrici. La proclamazione dei vincitori si è aperta con i saluti e i complimenti del Vice Direttore Generale Paolo Angelini che ha ricordato come in 11 anni abbiano partecipato al premio circa centocinquantamila studenti e sottolineato l’importanza che la Banca d’Italia annette all’educazione finanziaria dei giovani, testimoniata da numerose iniziative.

Per la scuola primaria è stata premiato il bozzetto realizzato dall’Istituto comprensivo Vincenzo Laurenza, di Teano, Caserta; per la scuola secondaria di primo grado ha vinto il premio l’Istituto comprensivo statale Entico Fermi, di Mondolfo, della provincia di Pesaro e Urbino; per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Vincenzo Moretti, di Roseto degli Abruzzi, Teramo.

Le 3 scuole vincitrici hanno ricevuto un premio di 10.000 euro per il supporto alle attività didattiche mentre alle 6 finaliste non vincitrici sono stati assegnati 2.500 euro.

Anche quest’anno, sono stati attribuiti altri due premi da 2.500 euro ciascuno: il premio “social”, assegnato ai ragazzi della 2A dell’Istituto Professionale per i Servizi “Beata Vergine di San Luca” di Bologna, il cui bozzetto è risultato il più votato dal pubblico sul profilo profilo X della Banca d’Italia, e il premio riservato alle scuole italiane all’estero, vinto dal disegno dei bambini della 4A del Complesso scolastico italiano paritario Istituto Eugenio Montale di San Paolo, Brasile .

Gli studenti presenti alla cerimonia hanno anche visitato la mostra immersiva “L’Avventura della Moneta”, organizzata al Palazzo Esposizioni dalla Banca d’Italia in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo e l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. La mostra – nata per offrire un’anteprima di MUDEM il nuovo Museo della Moneta della Banca d’Italia in corso di realizzazione – propone un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo e permette di ammirare alcuni preziosi esemplari delle collezioni della Banca d’Italia La mostra è aperta al pubblico ed è visitabile fino al 30 giugno 2024.