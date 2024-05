USB – ATTIVITÀ FERROVIARIE * RFI: « OGGI 3 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE DEI FERROVIERI DELLA MANUTENZIONE, CONTRO L’ACCORDO DEL 10 GENNAIO »

07.26 - venerdì 3 maggio 2024

USB: Venerdi 3 maggio terza azione di sciopero dei ferrovieri della manutenzione di RFI con corteo nazionale a Firenze. Venerdì 3 maggio USB Attività Ferroviarie, insieme all’assemblea dei lavoratori ed altre realtà di base, ha proclamato la terza azione di sciopero per gli addetti alla manutenzione infrastruttura di RFI, a sostegno della vertenza dei lavoratori del settore contro l’accordo del 10 gennaio la cui applicazione inciderà profondamente sulla vita, la dignità, la salute e sicurezza dei ferrovieri; per il rinnovo delle Rappresentanze dei Lavoratori (RSU/RLS) decaduti da oltre 5 anni privando i lavoratori del diritto alla democrazia di scegliere i proprio rappresentanti; contro le arbitrarietà aziendali, in palese violazione del contratto, che si stanno imponendo ovunque obbligando a prestazioni straordinarie eccedenti le normali prestazioni orarie, prestazioni pomeridiane, sui giorni di riposo, festivi e liberi dal servizio e su cui USB, sempre dal 3 maggio, ha proclamato lo sciopero degli straordinari per contrastare queste forzature.

I manutentori di RFI si ritroveranno alle ore 11 alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per manifestare con un corteo tutto il loro dissenso ed opposizione all’accordo, per chiedere la sua revoca e ribadendo la volontà di entrare direttamente in scena per la tutela dei propri legittimi interessi.

USB Attività Ferroviarie ritiene inaccettabile la firma di un tale accordo di settore per di più attivato nelle attuali condizioni di vacanza normativa, economica e di rappresentanza dei lavoratori e pertanto ha proclamato una terza azione di sciopero per l’annullamento dell’accordo di settore, per il contrasto immediato a ogni ricaduta territoriale dei suoi contenuti, per l’avvio di una reale consultazione certificabile dei lavoratori interessati, per il rinnovo delle rappresentanze dei lavoratori, per contrastare l’arbitrarietà e le forzature aziendali, per l’apertura di una concreta vertenza che rivendichi il ripristino effettivo delle tutele e dei diritti contrattuali e per migliori condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori del settore, per un rinnovo contrattuale che preveda la riduzione dell’orario di lavoro e adeguati riconoscimenti professionali e salariali.