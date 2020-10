CISL FIM – TRENTO * REFERENDUM SICOR: CAGOL, « NON CI SOTTRARREMO DALL’IMPEGNO DI CERCARE OGNI POSSIBILE STRADA PER GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI »

La FIM CISL ringrazia tutti i lavoratori e le lavoratrici di Sicor che, sostenendo il SI al referendum di martedì 20 ottobre scorso, hanno condiviso con noi la preoccupazione per le possibili conseguenze di una possibile definitiva rottura del confronto sindacale e l’opportunità di avviare, a partire dal reciproco riconoscimento e rispetto delle posizioni e degli interessi in gioco, una seria trattativa sulle discipline normative e salariali di secondo livello disdettate dall’azienda in data 15 luglio 2020.

Prendiamo chiaramente atto e rispettiamo l’esito del referendum che, se pur con una netta spaccatura dei lavoratori e una maggioranza di misura del 55% dei votanti per il NO, esclude la possibilità di rinegoziare gli istituti introdotti dalla pregressa contrattazione aziendale e oggi formalmente disdettata. Non ci sottrarremo comunque dall’impegno di cercare ogni possibile ed efficace strada per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici da noi rappresentati a partire dalla richiesta di confermare, anche formalmente, la revoca della disdetta del contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni sindacali confederali, ad oggi solo sospesa in via verbale.

Paolo Cagol