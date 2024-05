MINISTRO SALVINI – MIT * CONFINE BRENNERO: « L’AUSTRIA SI VERGOGNI PER GLI 80 KM DI CODA»

17.32 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

BRENNERO, SALVINI: “L’AUSTRIA SI VERGOGNI PER GLI 80 KM DI CODA”

“Gli 80 chilometri di camion in coda sull’autostrada A22, causati dal divieto di circolazione ai mezzi pesanti imposto dall’Austria, sono una vergogna ambientale, economica e sociale. Sarebbe questo lo “spirito europeo”, questa la collaborazione fra popoli?

Ci auguriamo che non si ripetano mai più simili episodi e auspichiamo che le istituzioni europee – dopo aver fatto finta di niente per anni – intervengano in difesa dell’Italia ma soprattutto della legalità. Contiamo che la Corte di Giustizia, a cui il governo italiano ha fatto ricorso, ponga fine all’atteggiamento arrogante ed illegittimo del governo austriaco, che crea enormi danni all’ambiente e alla libertà economica”.

Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.