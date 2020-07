TRENTINO EXPORT 2020 * ASSEMBLEA SOCI * « OK A BILANCIO 2019, NEL NUOVO CDA MAZZER – RAVASIO – ZENI – OSS EMER – FINCO – GASPERI – OGNIBENI – CECCONI »

Assemblea dei Soci di Trentino Export 2020. Giovedì 16 luglio 2020, si è svolta la 45° Assemblea dei soci di Trentino Export, consorzio di 120 piccole e medie imprese della provincia di Trento e braccio operativo per l’internazionalizzazione di Confindustria Trento. Alla presenza della presidente di Trentino Export, Barbara Fedrizzi, i soci presenti hanno approvato il bilancio dell’esercizio 2019 e rinnovato le cariche sociali. Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede così l’ingresso di Maura Mazzer (Vetri Speciali S.p.A.), di Riccardo Ravasio (Distillerie Bertagnolli S.r.l.) e di Marisa Zeni (Eurostandard S.p.A.) e oltre alla conferma di Luca Oss Emer (New Engineering S.r.l.) quale nuovo Vice Presidente in sostituzione della uscente Giulia Delladio (La Sportiva S.p.A.), dei passati consiglieri: Federica Finco (Casearia Monti Trentini S.p.A.) Fabrizio Gasperi (Gy Form S.r.l.), Fabio Ognibeni (Ciresa Enrico S.r.l.) e Mimmo Franco Cecconi quale Presidente onorario. Nuovo ingresso anche per il collegio sindacale che vede l’ingresso del nuovo Presidente Alberto Bertamini, confermati invece Federico Dorighelli e Giancarlo Agostini.

La Presidente Fedrizzi, in apertura alla sua relazione ha sottolineato come “In questo momento difficile e complicato per il nostro Paese, Trentino Export ha continuato ad operare ed a sostenere le aziende trentine sui mercati esteri, approntando nuovi e fattivi strumenti per assistere le imprese nelle loro necessità e nelle nuove esigenze causate dall’emergenza Covid 19. Con l’inizio della fase 2, Trentino Export ha ripreso a pieno la sua operatività. Seppur con tutte le problematiche legate ai mercati esteri, specie extra europei, Trentino Export si è focalizzata su mercati a noi più vicini e ricettivi ed organizzando incontri online su tematiche di interesse. A tal proposito abbiamo organizzato quattro Focus Paese: Paesi di lingua tedesca, Scandinavia, Romania e Francia; che hanno visto lo svolgimento di 36 incontri one to one. In più abbiamo organizzato un percorso di 5 incontri sul tema del Digital Export, di cui l’ultimo è in programma la prossima settimana che hanno visto la partecipazione totale di più di 60 aziende”.

In conclusione, poi, sempre Barbara Fedrizzi ha voluto evidenziare come: “nell’anno passato il Consorzio ha sostenuto le aziende trentine con 54 ricerche di mercato, 42 organizzazioni di incontri b2b, 26 assistenze post incontri b2b e 237 aziende assistite con consulenze di vario tipo. Legali, fiscali e doganali“.