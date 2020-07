POLIZIA DI STATO * CONTROLLO TERRITORIO: « A RIVA DEL GARDA IDENTIFICATE 200 PERSONE, NUMEROSI I CONTROLLI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI (TUTTI IN REGOLA) »

Continuano senza sosta i controlli del Commissariato di P.S. di Riva del Garda voluti dal Questore Cracovia. Le operazioni che hanno visto il contributo, anche del Reparto Prevenzione Crimine di Milano hanno portato nella sola giornata di ieri all’identificazione di oltre 200 persone. Numerosi, inoltre, i controlli agli esercizi commerciali, risultati, peraltro, tutti in regola.

Le attività si sono concentrate in particolare nei luoghi e nei locali dove è maggiore la possibilità di aggregazioni di persone che potrebbero, da un lato essere soggette all’uso di stupefacenti e, dall’altro, per prevenire quelle situazione di rischio che potrebbero far risalire la curva dei contagi.

Proprio nell’ambito di questi servizi martedì 14 luglio, sono stati denunciati due rumeni, un uomo ed una donna, per esercizio molesto dell’accattonaggio. In particolare la donna, fingendosi muta, cercava di impietosire le persone chiedendo ripetutamente dei soldi. Dopo vari tentativi e dopo aver molestato alcune persone interveniva la Volante del Commissariato che identificava i due, già conosciuti per lo stesso reato, e li denunciava all’autorità Giudiziaria.

Sono molte le iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato, commenta vice Questore Salvatore Ascione, tutte destinate a preservare il territorio da eventuali iniziative criminali e finalizzate alla sicurezza collettiva della società.