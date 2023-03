PAT * COMUNI: « FINANZIATE OPERE PER 3,7 MLN, LAVORI A CIVEZZANO – FOLGARIA – ISERA – MEZZOCORONA – RONCHI VALSUGANA – SAGRON MIS – SÈN JAN – SELLA GIUDICARIE – TERZOLAS »

07.07 - sabato 18 marzo 2023

Comuni, finanziate opere urgenti per 3,7 milioni di euro.I lavori interessano i territori di Civezzano, Folgaria, Isera, Mezzocorona, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Sèn Jan, Sella Giudicarie e Terzolas. Ammonta a 3 milioni 722mila euro il valore degli interventi urgenti che la Giunta provinciale ha stabilito oggi di finanziare, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi. Nove sono i Comuni interessati da altrettanti interventi: Civezzano, Folgaria, Isera, Mezzocorona, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Sèn Jan, Sella Giudicarie e Terzolas. “Attraverso questi interventi, emersi dal confronto con le Amministrazioni locali, confermiamo un impegno fattivo nel sostenere i territori sulla base delle reali esigenze delle persone” commenta l’assessore Gottardi.

I lavori urgenti sono stati ammessi a finanziamento dalla Giunta, a valere sul fondo di riserva. Le opere sono state individuate dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: - La sistemazione del cimitero di Seregnano – nel comune di Civezzano – consisterà principalmente nell’aumento del numero dei loculi (quasi interamente occupati), nella manutenzione straordinaria degli edifici e dei manufatti esistenti, nel restauro e nella pulitura delle sculture (148.223 euro di contributo su un importo di progetto di 200mila euro).

– La realizzazione della fognatura nera a servizio delle frazioni di Fontani e Peneri nel comune di Folgaria. Il nuovo collettore collegherà i due paesi all’abitato di Mezzomonte di Sopra e da questo alla vasca imhoff di Mezzomonte di Sotto per garantire una migliore gestione delle acque reflue, con la necessità di creare i presupposti tecnici per lo smaltimento vedo un futuro impianto biologico (279.344,02 euro di contributo su un importo di progetto di 364.848,02 euro).

– La messa in sicurezza del piazzale antistante la scuola primaria “Rita Levi Montalcini” di iniziativa del comune di Isera. Lo spazio esterno è attualmente utilizzato come area esterna per la ricreazione degli alunni: è dato dalla copertura di un parcheggio interrato ad uso misto pubblico-privato ed è caratterizzato da un importante stato di degrado a causa degli agenti atmosferici (233.100 euro di contributo su un importo di progetto di 259mila euro).

– La realizzazione di un prefabbricato da adibire a sede temporanea della scuola primaria “Alcide Degasperi” di Mezzocorona. La scuola è attualmente frequentata da 290 alunni suddivisi in tre sezioni. La struttura sarà collocata nell’ampio piazzale delle scuole in via Rotaliana, da adibire a sede temporanea delle classi, in quanto l’edificio attualmente occupato sarà oggetto di un intervento di demolizione con ricostruzione, finanziato nell’ambito della cosiddetta “rivoluzione verde e transizione ecologica” del Pnrr. Il nuovo impianto sarà impiegato per tre anni scolastici. Va detto che l’Amministrazione comunale ha compiuto un sondaggio presso i comuni limitrofi per valutare la possibilità di trovare una struttura temporanea che potesse ospitare il plesso scolastico, ma nessun edificio si è rivelato adatto allo scopo.

L’intervento assume particolare carattere di urgenza, in quanto la ristrutturazione della scuola essendo essendo finanziata con fondi Pnrr dovrà rispettare le stringenti tempistiche imposte dall’Unione Europea: l’impianto provvisorio ove svolgere le lezioni della scuola primaria dovrà essere funzionante e operativo a partire dal settembre 2023, per dare continuità ad un servizio essenziale (1.080.000 euro di contributo su un importo di progetto di 1,35 milioni di euro).

– La ristrutturazione e messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta della rete acquedottistica comunale di Ronchi Valsugana (secondo stralcio). L’intervento di riqualificazione riguarda gli ultimi tratti di acquedotto in ferro datati anni Ottanta e su alcune opere di presa e serbatoi d’accumulo (261.127,12 euro di contributo su un importo di progetto di 350mila euro).

– La parziale sostituzione delle condotte di distribuzione e il risanamento delle opere di presa degli acquedotti di Sagron Mis (primo lotto) (481.756,27 euro di contributo su un importo di progetto di 598.796,10 euro).

– La nuova linea fognaria nera a servizio della Ski area Buffaure a Pozza di Fassa (primo lotto), nel comune di San Giovanni di Fassa – Son Jan. Il progetto prevede il trasporto dei reflui a valle per convogliarli nella rete comunale e successivamente trattarli nel depuratore in località Puccia (432.896,07 euro di contributo su un importo di progetto di 600mila euro).

– Il rifacimento del serbatoio Belvedere a servizio delle reti di Fontanedo e Lardaro nel comune di Sella Giudicarie. Le tubazioni in acciaio di alimentazione dei manufatti risultano vetuste, gli accessi difficoltosi e le manovre problematiche. I serbatoi e le sorgenti sono prive di telecontrollo e di collegamento elettrico e sono raggiungibili solo a piedi tranne il serbatoio Belvedere, che è raggiungibile tramite una mulattiera realizzata con grossi sassi di granito e piuttosto ripida (488.168,14 euro di contributo su un importo di progetto di 680mila euro).

– La messa in sicurezza della parte finale di via Roma a Magras con il prolungamento del marciapiede lungo la strada provinciale 125, nel comune di Terzolas. In questo modo sarà possibile raggiungere la viabilità secondaria di congiunzione all’abitato di Malé (317.436,16 euro di contributo su un importo di progetto di 396.795,20 euro).